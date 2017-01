Suspeito de assassinato no Pará é preso em Itaquaquecetuba

Policia

Procurado por assassinato no Pará, Venilson Nicodemus Santa Brigida, de 25 anos, foi capturado nesta sexta-feira pelos investigadores Gerson e Edson, coordenados pelo delegado titular Eliardo Amoroso, do 1º DP do Jardim Caiuby, em Itaquá.

Segundo a autoridade, após diversas brigas Venilson executou a tiros Ronaldo dos Santos Terra. O crime foi praticado em 2 de setembro de 2015 e teve muita repercussão na cidade de Salinópolis.

O delegado Eliardo Amoroso disse que Venilson não teve tempo de reagir ou escapar. Algemado, o criminoso foi conduzido à Delegacia depois do registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Cadeia de Mogi. A Polícia Civil vai verificar se Venilson está envolvido em outros crimes recentes.