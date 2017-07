Suspeito de assaltar estudante é preso em flagrante no Centro de Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Acusado de cometer assalto, às 23 horas, desta quinta-feira, na Rua Astrogildo Faria, no Centro de Mogi das Cruzes, o desempregado Luciano de Almeida Teodoro, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar e autuado em flagrante no Distrito Central. Ele assaltou uma estudante, de 17 anos, roubando a bolsa com celular, R$ 80,00 e outros objetos pessoais.

O marginal foi capturado pelo policial militar Edison de Oliveira. Ele contou ao delegado Vitor Melo da Silva e ao escrivão Marcos Passos, de plantão no Distrito Central, que se encontrava no interior de sua residência quando ouviu gritos da namorada do seu enteado e o perseguiu. Na fuga, o criminoso sofreu uma queda e foi capturado

O enteado do policial explicou na Delegacia que conversava com a sua namorada quando surgiu o bandido. Ele colocou a mão sob a blusa e simulou estar armado. Dessa forma, anunciou o roubo.