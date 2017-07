Cartas

Diante de tanto desemprego e de um ótimo salário, me causa estranheza o que os jornais locais vêm divulgando sobre as desistências de cinco concursados entre os treze convocados para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Com a palavra os próprios desistentes.

Joel Avelino Ribeiro

César de Souza, Mogi das Cruzes