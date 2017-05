Superlotação da Santa Casa faz Saúde rever Pacto Hospitalar

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A superlotação na maternidade e na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, evidenciada na última semana, fez com que a Secretaria de Saúde local passasse a defender uma revisão do Pacto Hospitalar, instituído em 2015 com o objetivo de otimizar os atendimentos nos equipamentos hospitalares da Cidade. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A situação é uma resposta às dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde local pelo grande volume de público em centros de saúde muito específicos. O secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, defendeu que o Centro de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) tenha bom senso e não envie pacientes de outras cidades com maternidade para cá, sobrecarregando o hospital filantrópico.

Os temas foram tratados durante a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano da Secretaria de Saúde à Câmara Municipal ontem de manhã. A realidade complicada da Santa Casa, claro, tomou parte importante do evento.

“Neste momento, nós temos uma UTI Neonatal com capacidade para nove bebês. Estamos com 13. A cada dois, três meses acontece este tipo de coisa. A gente fala para a Secretaria de Estado da Saúde que ela tem que ser a norteadora. Pacientes de Biritiba (Mirim) e Salesópolis ainda estão sendo mandados para cá. O Cross mandou paciente vaga zero (termo que designa urgência/emergência no atendimento) de Suzano e Biritiba para cá ontem (anteontem). Na maternidade não cabe mais ninguém. Como o Cross manda mais gente? Não podemos aceitar isso. A Vigilância (Sanitária) do Estado está lá na Santa Casa de Mogi porque recebeu uma denúncia de superlotação. Por que não verifica o Cross que não consegue vaga para paciente? Não vamos mais deixarem brincar com a Santa Casa de Mogi. Nós vamos acompanhar o que houve com a visita da Vigilância e, se necessário, comprar uma briga boa. Precisamos de mais 10 a 15 leitos obstétricos e mais uma UTI Neonatal de 10 leitos. Não é possível que, com o apoio do Governo do Estado, não consigamos providenciar isso, seja ampliando a Santa Casa ou lotando um outro hospital”, afirmou Cusatis à imprensa.

Questionado por O Diário sobre o Hospital Municipal Prefeito Waldemar Costa Filho, em Braz Cubas, o secretário disse que o espaço não é problema. O necessário é ter o capital para criar os leitos para as mães e bebês em nascimentos normais e os de UTI para casos graves. “Recurso hospitalar tem que ser do Governo do Estado e do Governo Federal”, ressaltou.

Entre 2011 e 2014, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 3,5 mil leitos obstétricos foram fechados no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. A crise econômica atual tem contribuído para piorar esta situação.

O quadro no Alto Tietê ainda é complicado nesta área. Uma paciente de Suzano, prestes a dar à luz, chegou a ser encaminhada a Mogi. Por causa da superlotação, ela foi transferida para Itaquaquecetuba. “Ontem (anteontem) houve uma afirmação de que a Santa Casa de lá também estava superlotada. Fecharam as portas também. Desde 2015, nós temos as atas de discussão regional sobre saúde e nada se faz. Para a gente atender a esses casos de excesso, é preciso locar equipamento e colocar os pacientes em alas que não são de maternidade porque eles necessitam de atendimento”, observou Cusatis.

UTI neonatal, leitos obstétricos e berçário estão cheios, com 33 bebês para 25 leitos. O número de mulheres supera a marca de 50 para 38 leitos. Algumas pacientes têm ficado na ala ortopédica, ocupando um setor vital para a Santa Casa, referência em ortopedia no Alto Tietê.

“Sobre a revisão do Pacto, a Santa Casa é um exemplo claro. Nós precisamos de uma maternidade maior na Cidade. O Hospital Municipal surgiu para fazer cirurgias de baixa e média complexidade e P.A. (pronto atendimento) infantil. Ele tem 23 leitos infantis crianças e está com 40 crianças no momento. Vamos transformar o Hospital Municipal num hospital infantil? Pode ser, mas e as cirurgias? Vamos pôr onde? Isso precisa ser pensado de forma ampla, junto com o Estado. E o pronto-socorro infantil do Luzia (de Pinho Melo, no Mogilar) pode voltar? É preciso repensar e discutir isso com o Estado e as funções de cada hospital”, defendeu Cusatis.









Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, presidente da Comissão Permanente de Saúde, comentou sobre a situação da Santa Casa e a urgência de ampliação na maternidade.

“O assunto precisa ser mais bem discutido. O Município precisa ir atrás dos governos do Estado e Federal. A gente precisa aumentar em, pelo menos, mais 20 leitos na Santa Casa, mais uns três de UTI. Isso tudo é caro”, disse o vereador que também é médico obstetra da Santa Casa.

O Diário questionou a Secretaria de Estado da Saúde sobre as vistorias da Vigilância às santas casas, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.