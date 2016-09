STJ aceita recurso e solta acusado de tráfico

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

Condenado a 1 ano e 8 meses por tráfico de entorpecentes, Luan Ribeiro da Silva Gomes, de 21 anos, foi obrigado a cumprir a pena em regime fechado, conforme pena imposta pela 1ª Instância, porém apesar do recurso impetrado, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o direito do réu recorrer em liberdade e rejeitou a liminar como desejava o advogado José Beraldo. O criminalista não desistiu e segundo ele, conseguiu soltar o seu cliente Luan Ribeiro, de acordo com a posição do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília.

“Considero uma decisão inédita, não se deve tratar usuário de drogas como traficante. O usuário precisa de tratamento e não cadeia. É preciso entender que 90% dos presos por envolvimento com drogas não são traficantes, mas usuários”, afirma Beraldo.

O ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, enfatiza no seu parecer que “no presente ‘writ’ (mandamento), alega o impetrante que o paciente (Luan) sofre constrangimento ilegal, pois está preso preventivamente desde março do corrente ano, o que já daria ensejo a regime mais aberto para cumprimento da pena, tendo em vista o parágrafo 2º do Código e Processo Penal (o tempo de prisão provisória no Brasil será computado para fins do regime inicial de pena de privativa de liberdade”





Na sua decisão, o ministro ainda argumenta que 15,6 gramas de maconha “é uma quantidade de entorpecente que não se apresenta elevada a ponto de justificar a fixação de regime inicial fechado”. E Luan Ribeiro foi solto.