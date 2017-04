Cartas

A propósito da mensagem do leitor Celço Rodrigues, publicada nesta semana, a SPMar responde:

De acordo com o contrato de concessão (anexo 5 – item 4.2.3.2 e anexo 7- item 2.3.2.2) a operação dos radares estáticos com objetivo de registrar imagens dos veículos infratores, assim como sua manutenção, é uma obrigação da concessionária, que depois redireciona as imagens ao DER para que sejam analisadas e tomadas as devidas providências. Os radares são posicionados atrás do guard rail como uma forma de protegê-los de colisões, porém, sempre há um carro da concessionária posicionado próximo ao local de sua instalação. Além disso, todo o trecho é sinalizando com placas alertando sobre o limite de velocidade: 100 km/h para veículo leves (motos e automóveis) e 80km/h para veículos pesados (caminhões e ônibus).

O motorista que respeita o limite de velocidade do Trecho Leste, que é constante em toda sua extensão, não tem por que temer a fiscalização por radar, uma vez que a função desse trabalho é coibir quem desrespeita a lei e garantir que todos usuários possam usufruir de uma viagem segura.

Assessoria de Comunicação da SPMar São Paulo, SP