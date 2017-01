“Sou da Grei Bandeirante”

Artigos

Sergio Oliveira

seroliveirafilho@gmail.com

Quando publiquei o livro “Percorrendo São Paulo”, não imaginava que pudesse me deixar envolver tanto com a vida da minha cidade, a ponto de dedicar alguns anos inclusive na divulgação do melhor que ela tem a oferecer, já que falar da cidade de São Paulo, sempre esbarra no quesito de cidade “cinza” e sem vida além do trabalho.

Mas agora, não bastasse viver o que não imaginava em São Paulo, me deparo com outra surpresa boa que a vida vem concedendo como oportunidade: desbravar uma nova cidade, uma nova realidade.

Começo o ano conhecendo um pouco da “terra do descanso dos bandeirantes”, que embora tenha surgido do propósito de ser um retiro dos desbravadores de nosso Estado, tem em seu DNA também, o trabalho, a coragem e a luta.









Uma cidade que depois da capital paulista, é considerada a maior da grande São Paulo com seus mais de 713 quilômetros quadrados de extensão, sendo o município mais desenvolvido do Alto Tietê.

A Sant’Anna de Mogi Mirim, que assim foi chamada em sua fundação, tem como seus principais fundadores Braz Cubas e Gaspar Vaz, o primeiro que aqui chegou para o trabalho e o segundo que abriu caminho para a capital, transformando o povoado em cidade.

Vasta é a história e muito tem a ser descoberto e divulgado o que nos “esconde” esse rico e complexo território de Mogi das Cruzes.

O que será que nos conta os trilhos que ligam a estação da Luz à Estudantes? O que será que tem escondido nos prédios históricos espalhados pela cidade? Como podemos ligar os rios e córregos ao repouso dos bandeirantes, fatigados do trabalho árduo de extrair a riqueza e colonizar essas terras?

Ah! Mais do que a história, será que os mogianos já “vendem” orgulhosamente a sua cidade para o Estado e para a Nação? Essa cidade que em tão pouco tempo que estou aqui, já percebo a prosperidade no ar e a sua constante vontade de crescer?

Confesso estar ansioso para saber mais desta minha nova cidade, já que já foi por mim adotada. Assim, que eu possa muito mais do que usufruir de Mogi das Cruzes, também dar a minha contribuição à terra que procede dos bandeirantes.









Desde já bradar orgulhosamente que faço parte da terra “habitada por gente de brio”.

Sim, Mogi das Cruzes! Desde já quero abraçar tua causa e “sorrindo sempre velar por ti.”

Se o ritmo, se o trabalho ou se sua grande receptividade me cativou, ainda não sei, mas o fato mesmo é que já me sinto em casa!

Já sou da Grei Bandeirante!

Sergio Oliveira é escritor e recente morador de Mogi das Cruzes.