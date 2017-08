Sonho de verão

Artigos

Há dez anos escrevi neste espaço sobre como um inocente feriado ajudaria a fazer uma escolha política futura, isto é, considerando que na ocasião, um ano antes em campanha, um candidato ao Governo do Estado, visitando Mogi das Cruzes em moderno helicóptero, sem qualquer congestionamento, perguntado pelo repórter a respeito da estrada Mogi-Bertioga deu como resposta que a Cidade estava nos seus planos e que duplicaria tal importante via para o Litoral. Na ocasião, o foco era a longa, absurda e interminável fila de carros dos cidadãos que buscaram um merecido lazer no Litoral e sofreram para voltar para casa. O PSDB governa São Paulo há anos e a resposta do candidato do partido, o qual venceu e assumiu o Palácio dos Bandeirantes, nada mais foi do que uma mera promessa de campanha, quebrada, que serviu para obter votos. Foram as lições daquele feriado e de outros tantos, como ocorre até hoje, e não mais apenas em descansos prolongados. Um simples final de semana é o suficiente para mostrar o esgotamento da via.

Diante da notícia na qual o Governo do Estado pretende a privatização de rodovias, incluindo a Mogi-Bertioga, a qual poderia receber praça de pedágio, a discussão de sua duplicação emergiu, uma melhoria que sempre fez parte das pretensões não somente dos mogianos, mas de uma grande população da Região.

A duplicação, porém, com as barreiras ambientais e os problemas envolvendo a circulação de produtores rurais e dos moradores dos vários condomínios acabam por tornar cinzento esse horizonte. O custo de uma obra de duplicação pode inviabilizar o projeto. Pode até sair a privatização e a cobrança de pedágio, mas não acredito na duplicação, isso já ficou para as calendas gregas.

Como o candidato da época, e que virou governador, esqueceu-se e disse que não disse, melhor esquecer o seu nome também e, tanto quanto na época foi melhor tirar as lições daquele feriado de sufoco no trânsito da Mogi-Bertioga e partir para outra. Melhor se conformar que outros feriados virão e a longa fila de carros ocorrerá como sempre. Se em 1982 a Mogi-Bertioga foi inaugurada ainda rústica e o desejo coletivo era apenas conseguir melhorias na via para tomar um banho de mar e voltar rapidamente para a Cidade, esse tempo inocente já passou, a duplicação da via acabou virando lenda urbana e esse desejo nada mais é do que um sonho de verão.

