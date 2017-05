Som alto e brigas na rua provocam transtornos no Parque Monte Líbano

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O som dos carros em alto volume, algazarras e brigas entre grupos estão atormentando as pessoas que residem nos condomínios residenciais próximos à Praça Francisca de Campos Mello Freire, no Parque Monte Líbano, área nobre da Cidade. O cenário se repete todos os finais de semana e reúne número cada vez maior de jovens no local usando drogas e consumindo bebidas alcoólicas, segundo os moradores, que além de não conseguir dormir, estão alarmados com a falta de segurança.

O problema ocorre há mais de um ano, mas segundo o engenheiro Wellington Longo, a situação se agravou ainda mais na noite do último sábado e madrugada de domingo, porque além da música alta e da “baderna” havia indícios de brigas entre grupos de jovens. Ele conta que chamou a Polícia por volta da 1 hora “para evitar uma situação mais extrema”, mas as viaturas só chegaram mais de uma hora depois.

“Os policiais revistaram e chamaram atenção, mas a maioria dos jovens nem se abalou com a presença deles”, relata. Na opinião de Longo, o ideal seria uma fiscalização mais rigorosa. Ele sugere que a PM mantenha a viatura da base comunitária móvel na praça ou faça rondas com mais frequência aos sábados.

Outra moradora da região, a enfermeira Flávia Hangai, também reclama da situação e afirma que “não se sente segura” e nem tem mais coragem de sair sozinha de casa à noite. Ela confirma que os jovens usam drogas abertamente e consomem álcool. Além da fiscalização, Flávia critica a falta de manutenção do espaço público e pede melhor iluminação no espaço.

Ontem era possível ver agentes da Guarda Municipal no local, mas na opinião dos moradores, o ideal seria a presença deles nos finais de semana.

Famílias da Vila Paulista também enfrentam problema parecido na Rua dos Tabarás, onde a situação ocorre há um ano.

Questionada sobre as denúncias, a Secretaria Municipal de Segurança informa que neste final de semana, as equipes estiveram na Praça Francisca de Campos Mello Freire e na Vila Paulista, mas não registraram ocorrências. A Pasta garante que o trabalho terá continuidade nos próximos finais de semana e orienta os moradores para que entrem em contato com o telefone 153, da Guarda Municipal, que funciona 24 horas por dia, a fim de que uma equipe de fiscalização seja encaminhada ao local.

A Polícia Militar enviou nota para explicar que quando recebe esse tipo de denúncia busca identificar e, juntamente com os órgãos municipais de fiscalização, coibir e responsabilizar os autores dos ‘pancadões’. A PM esclarece que os policiais foram ao local após denúncia feita por um motorista sobre existência de briga generalizada, e atendeu a ocorrência de outro ‘pancadão’ na mesma madrugada, na Rua Hildebrando Alves Paranhos, Vila Cintra, “onde foi necessária a utilização de munição química para conter os atos hostis de seus frequentadores, os quais lançaram contra os policiais garrafas e pedras”. Na ocasião houve a detenção de Everton de Oliveira, que além de conduzido ao 2º Distrito Policial, foi multado em R$ 4,6 mil pela Secretaria Municipal de Segurança.