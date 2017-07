Socorro em Taiaçupeba

Cartas

Na data de 22/06/2017, ocorreu um acidente na chegada de Taiaçupeba, onde um senhor caiu, quando levava sua filha de 10 anos de idade. Ambos ficaram feridos.

Logo após o ocorrido, por volta das 18h05, uma moradora efetuou contato telefônico com Samu e a ambulância foi chegar ao local somente ás 19h03, veículo de placas FQA- 9107. Durante este tempo, ou seja, 58 minutos, as vitimas ficaram sentadas, com sangramentos.

E quando houver um acidente grave? A vítima virá a óbito por falta de atendimento?

A indignação é que em períodos eleitorais aparecem vereadores com promessas e mais promessas e nem retornaram ao Distrito.

Entendemos que as ambulâncias ficam em atendimentos e precisam terminar um para iniciar o outro e o agravante é a distancia para deslocamento (Centro de Mogi das Cruzes até Taiaçupeba = 34 km).

Porém, este não é a justificativa aceitável, pois estamos lidando com vidas e que muitas vezes correm risco de agravar o estado clínico por não ter uma ambulância que faça o atendimento de imediato.

Qual motivo não há uma ambulância que atenda o Distrito durante 24 horas?

O mesmo ocorre com viaturas da Polícia Militar. Há policiais, mas a viatura faz atendimento a outros bairros das proximidades, ou seja, não está disponível 24 horas. O que adianta ter policiais e não ter meio de locomoção para realização dos trabalhos? Há falta de segurança até para esses profissionais.

Muitas vezes ouvimos que “Taiaçupeba é um distrito monitorado”, porém câmeras de monitoramentos inibem alguns atos ilícitos. Mas isto não é o suficiente para segurança dos moradores.









Até quando viveremos dessa forma? Este é um problema, mas temos que ter soluções.

Renata Lima

Taiaçupeba, Mogi das Cruzes