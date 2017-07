Sobrepreço em aeroportos!

Cartas

Nenhuma novidade ver hoje o TCU identificando sobrepreço nas obras nos principais aeroportos do País – Guarulhos, Viracopos e Brasília – “privatizados” pela ex-presidente Dillma. À época, quando foram utilizados os fundos de pensão, sem parcimônia, a própria mídia já havia levantado a lebre e se o PT tivesse continuado no poder, a coisa rolaria mais solta ainda. Dillma colocou tantos empecilhos para as privatizações, que investidores caíram fora, ao ver que ficariam atrelados ao “papai Estado”. Capitalista sabe que qualquer coisa gerida pelo Estado não dá retorno. Então, no afã de “privatizar” à moda socialista, Dillma obrigou que os fundos de pensão fizessem parte das privatizações. Quer dizer, saíram e não saíram dos braços calorosos do Estado, mesmo que para isso tenham dado prejuízos bilionários aos fundos, cujos aposentados agora serão obrigados a contribuir para cobrir os rombos. E ainda tem gente que achou o impeachment da gerentona um golpe!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br