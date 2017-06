Sob choro e silêncio, UMC celebra missa de um ano da tragédia com estudantes

DESTAQUE

Celebração foi marcada pela emoção dos familiares e amigos. (Foto Eisner Soares)

NATAN LIRA

“Ele não é o Deus dos mortos e sim dos vivos”. Esta era a frase principal do Evangelho de Marcos para esta quarta-feira (7). A palavra coincide com a busca pelo conforto que familiares e amigos das vítimas e sobreviventes da tragédia com o fretado na Mogi-Bertioga ouviram na missa celebrada na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), no começo da noite, marcada pelo silêncio e choros emocionados.

Adriana Fonseca de Mattos, de 33 anos, cursa Farmácia e participa de todas as missas celebradas na UMC, mas na celebração desta quarta foi uma das primeiras a chegar para prestar homenagem à amiga de curso, Janaina de Oliveira Pinto. “Apesar dela não ser da minha sala, tínhamos a vivência aqui na faculdade e a morte dela chocou todos nós. Por isso, criamos uma liga que leva o nome da Janaina”, contou.

O pai da futura farmacêutica, o caseiro Jair de Oliveira, de 43 anos, também estava presente. Ele foi acompanhado de Otacílio Pereira de Lima Filho, de 54 anos, pai de Rita de Cássia, e de Jairo Viana de Oliveira, de 44 anos, pai de Guilherme Mendonça. “Esta missa e a criação da liga mostram quão importante foi o legado da minha filha. De certa forma, estas demonstrações de carinho confortam a gente”, conta.

Durante a homilia, o padre capelão da UMC, Diogo Shishito, destacou que a providência divina nunca falha e que a morte não é o fim, e sim o recomeço de uma vida nova, no lugar em que todos os fiéis buscam, por isso o Deus dos vivos na leitura. “Diante de situações de limite, nos colocamos a olhar o lado negativo e a questionar o porquê. Existem coisas na vida que nós não somos capazes de dar respostas, mas diante destas dificuldades, somos convidados a repensar a nossa vivência. A sagrada escritura diz que devemos fazer o bem e aproveitar cada instante, e procurar viver o valor da fé, e ir se preparando porque a qualquer momento poderemos ser levados. Estes jovens que parecem ter a vida ceifadas, na verdade, receberam a vida plena”, disse.

Nesta quinta-feira (8), ao meio-dia, os parantes e amigos das vítimas vão até o local do acidente, onde uma missa campal será celebrada, durante a instalação de um memorial.