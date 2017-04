Sob a administração da Prefeitura, Rodoviária de Mogi sofre com falta de segurança

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O maior problema do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, em Mogi das Cruzes, ainda é a falta de segurança, segundo funcionários das empresas de ônibus, comerciantes e taxistas que circulam no espaço, administrado pela Prefeitura Municipal até que o novo processo de licitação seja concluído. No final do ano será escolhida a gestora que virá para o lugar que a Socicam gerenciou por cerca de 30 anos. A empresa poderá voltar a disputar a vaga,

O grupo está preparando um abaixo-assinado, reforçado com assinaturas de usuários que reclamam da falta de policiamento no local.

Mas, mesmo assim, na avaliação da maioria, houve melhora nos serviços de manutenção e limpeza depois que a Prefeitura assumiu os trabalhos. “A manutenção melhorou depois da saída da Socicam, especialmente os sanitários, que estão sempre conservados, sempre limpos”, conta a comerciária Vitória Natalina Amaral de Souza Bento, que trabalha em uma bomboniére.

A Prefeitura providenciou a poda das árvores, tirou os matos e cuidou do jardim. A sinalização de trânsito também foi reforçada com nova pintura e troca de placas. Porém, ainda há sinais de abandono no estacionamento, com galhos de árvores caídos, árvores sem poda e muita sujeira no chão. O local, que antes era controlado com cobrança de taxas, agora aberto ao público. No entanto, deixou de ser considerado local seguro para deixar o carro, por falta de fiscalização.

Para reforçar a segurança no local, muitos entrevistados pela reportagem de O Diário afirmaram que o ideal seria a presença constante de agentes de fiscalização. Eles contam que há algum tempo a sala que existe no prédio, reservada para policiais militares, está desativada, e que a Guarda Civil Municipal faz poucas rondas naquela área.

Taxistas e comerciantes dizem que os roubos e assaltos são frequentes, em plena luz do dia. Eles estão fazendo o abaixo-assinado para pedir a permanência dos guardas diariamente no local. Alguns defendem ainda a instalação de câmeras de monitoramento no prédio. “A localização do Terminal é perigosa, porque fica no final da linha de trem de subúrbio. A dificuldade é maior na hora que escurece, quando aparecem muitos marginais que vêm dos municípios da Zona Leste de São Paulo só vem para bagunçar e fazer coisas erradas. Tem alguns que chegam a ameaçar as meninas que trabalham na lanchonete. A Prefeitura precisa tomar providências antes que aconteça o pior”, diz o motorista José Batista

Atualmente, o policiamento na área é feito por um cachorro, o Yellow, sem raça definida, queridinho de todos no Terminal, segundo relato do taxista Valdir de Almeida Junior e de vários outros motoristas que têm ponto na Rodoviária. Parece brincadeira, mas não é. O animal já virou atração. Ele foi adotado pelos taxistas que vestem, cuidam e o alimentam diariamente. Em troca, faz a guarda e não deixa gente estranha chegar perto.

O taxista que foi o primeiro a se interessar por Yellow, há cinco anos, Eduardo Guimarães, também o leva para visitas frequentes ao veterinário. O cachorro é castrado, vacinado e chipado. O motorista conta que o cachorro “pressente o perigo de longe e quando qualquer sujeito suspeito aparece, ele rosna, late e intimida, até a pessoa se afastar, principalmente se estão usando boné, chinelo e falarem muitas gírias”.









A reportagem presenciou algumas cenas que comprovam os relatos dos taxistas. Ninguém sabe dizer como o cachorro consegue identificar, mas garantem que ele já conseguiu evitar muitos assaltos e até brigas no Terminal.

O maior problema são os usuários de drogas, chamados de “nóias” pelas pessoas. Jaqueline Rosa Viveiros Leite, que trabalha no guichê de uma das empresas de ônibus, conta que estava trabalhando quando foi surpreendida por um rapaz que enfiou a mão no buraco pela abertura do vidro e levou a máquina que ela estava usando para emitir as passagens. Conta ainda que várias vezes já tentaram forçar a porta para entrar e pegar dinheiro.

“Trabalhei a noite durante algum tempo, mas só me sentia segura porque o Yellow estava sempre por perto e me protegia”, relata

Feriado

Para este feriado, a previsão é que cerca de 15 mil pessoas passassem pelo Terminal Rodoviário Geraldo Scavone. Os locais mais procurados foram cidades do Litoral, como Bertioga e São Sebastião, e do Vale do Paraíba. A partir desta quinta-feira, houve reforço na atuação da Guarda Municipal no Terminal Rodoviário para a garantia da segurança dos passageiros.

O outro lado

A Secretaria Municipal de Transportes informa que os estudos para o processo licitatório destinado à contratação de nova empresa para gerenciamento do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone estão em andamento e a previsão de término é o final deste ano. Enquanto isso, a própria Administração Municipal permanece gerenciando o espaço.

A Prefeitura explica que destacou funcionários para trabalhar no setor administrativo e que a limpeza de toda área do Terminal Rodoviário é mantida pela equipe de servidores, em colaboração com as empresas que operam no local.

A segurança, segundo nota encaminhada pela Prefeitura, será feita pela Guarda Municipal, com rondas e a presença de agentes. A Secretaria de Transportes confirma também que com o final do contrato, em março, o estacionamento que também era operado pela empresa Socicam passou a ser público, sem a cobrança pela permanência dos veículos. O espaço também será incluído no novo processo licitatório.