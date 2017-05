Cartas

Com o ex-presidente Lula é cínico, cara de pau mesmo! Afirmou num Diretório do PT de São Bernardo do Campo que o partido pode combater a corrupção no Brasil. Lula, eu acredito sim, que você deve entender muito de corrupção, mas jamais de combate-la. É só mostrar a verdade ao mundo do que foi o seu governo e a verdade virá à tona, mostrando o tamanho monstruoso do rombo feito pelo seu partido que desastrou o País.

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com