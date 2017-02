Só por Deus

Artigos

João Anatalino

Virou moda prefeitos recém-empossados decretarem estados de emergência financeira ou entregarem as chaves de suas cidades a Deus. Se for brincadeira esse negócio de apelar para a ajuda divina, convenhamos que é uma piada de muito mau gosto. Deus merece respeito e não deve ser associado à decepção de pessoas que se meteram em aventuras eleitoreiras, com certeza de olho grande nas “mamadas” que esperavam dar, mas encontraram uma teta estava praticamente seca.

É verdade que a crise econômica pela qual passa o nosso país deve ter diminuído sensivelmente as receitas dos municípios. E para as prefeituras cujas despesas, em sua maior parte, são fixas, torna-se ainda mais aflitiva a situação, pois quando se trata de reduzi-las, sempre se bate de frente com um setor muito poderoso, que são os “amigos” que constituem o contingente de funcionários que são hospedados nas máquinas públicas, como paga pelo serviço prestado na campanha pela eleição. Como me disse o chefe de gabinete de um prefeito recém-empossado em nossa Região, ele tinha 140 cargos na Prefeitura para preencher e 174 postulantes para atender, fora o contingente indicados por vereadores “da base”. No fim era uma conta que se resumia assim: “tiro os seus e ponho os meus. Se conseguir economizar algum nessa troca já está de bom tamanho.”

Um dos grandes problemas do Brasil é o sistema que facilita a criação de municípios, sem exigir que tenham economias próprias. Daí sucede que grande parte deles vive dos repasses dos governos estaduais e federal. De acordo com o IBGE, nos municípios pequenos, com menos de 5.000 habitantes o Fundo de Participação dos Municípios é responsável por quase 60% das suas receitas. Em alguns casos ele chega praticamente a 100%.

Fiz uma pós-graduação com o saudoso professor Geraldo Ataliba, um dos mais ferrenhos municipalistas do mundo jurídico brasileiro. Defensor incansável de uma reforma tributária que destinasse fatia maior dos tributos arrecadados no país aos municípios, ele costumava dizer que é nele que as pessoas vivem e não nos estados ou na União. Assim, maior autonomia dos municípios para criarem receitas tributárias e uma fatia maior do bolo fiscal seriam justas e muito bem-vindas.

Mas isso deve ser precedido por uma mudança de critérios nas regras de criação de municípios. Municípios sem economia própria não podem ser criados, independente da quantidade de pessoas que moram neles.

Com todo o respeito que o Criador merece, honestidade e competência na gestão da coisa pública seriam mais úteis que entregar tudo a Deus. Afinal, Ele deve ter coisa mais importante para fazer do que ficar socorrendo políticos irresponsáveis e incompetentes.

João Anatalino é escritor