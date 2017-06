Só nos resta o bom humor

Artigos

Diego Cápua

Na última vez que enviei o artigo a esse jornal, analisando os dados econômicos e políticos, eu estava dando aqueles suspiros de que, finalmente, algo bom vinha pela frente. Nunca tive a opinião que Michel Temer fosse santo, mas, devido aos anos de vida política e dos cargos assumidos, sabia de sua capacidade política para conseguir aprovar as medidas necessárias para pôr o Brasil nos eixos. Porém em poucas horas esse sentimento foi por agua abaixo. No caminho de casa recebi pelo whatsapp o vídeo do plantão da Globo com a notícia dos áudios do presidente Temer. Que Balde de água fria. Como disse, sabia que ele não era santo, mas burro de manter, supostamente (só para evitar processo), esquema de recebimento de propinas e concordar com mesadas cala-bocas em plena lava-jato, isso eu não acreditava.

Está certo que ladrão nunca deixa de ser ladrão, mas, sabedor da força que a polícia e o Ministério Público Federal estão dedicando para caçar políticos em maracutaias, acreditava que nesse momento tais condutas estavam suspensas por um tempo. Santa Inocência! No dia seguinte, ao andar pelas ruas e conversar com colegas de escritório, havia aquele ar de velório, um sentimento de derrota. Já tínhamos chegado no fundo do poço após anos de PT e seus erros e corrupções, mas, como político brasileiro não cansa de nos dar surpresa, essa nossa tão valente classe representativa foi lá e contratou algumas pessoas para cavar o buraco um pouquinho mais.

Agora devemos pensar o que, fazer o quê? Chamar o Batman não adianta, pois, mesmo que ele existisse com certeza esse herói não iria botar a mão nesse vespeiro que é Brasília. Esperar as eleições do ano que vem? Talvez não, pois, considerando que Renan vai ser reeleito assim como muitos outros larápios, já podemos ter certeza que nada vai mudar. O que resta? Ainda um pouco de bom humor, talvez a única tábua que de espaço para a sobrevivência da esperança. Somente tentando fazer uma comédia da tragédia que vivemos é que consigamos manter a sanidade nessa terra de fazer loucos e tenhamos êxito de um dia encontrar uma saída desse buraco sem fim. Esse é o jeito. Vamos esperar rindo, afinal, um dia, se ainda tivermos lucidez, vamos dar com a pá na cabeça desses que não se cansam de cavar nosso poço.

Diego Cápua é advogado