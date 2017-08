Só faltava essa

Artigos

José Francisco Caseiro

ciesp@ciespaltotiete.com.br

Estamos no inverno e a notícia “quente” de uma nova elevação da alíquota do Imposto de Renda, ainda bem, sobreviveu apenas 12 horas. Foi o tempo entre o “comentário” do presidente Michel Temer sobre estudo do tema pelo governo, a repercussão negativa no Poder Legislativo, representantes de sindicatos e de empresários, e a nota oficial do Palácio do Planalto negando tal iniciativa. Era só o que faltava. A paulada seria sobre os brasileiros que recebem acima de R$ 4.664,68, além de uma alíquota de até 35% de IR sobre salários acima de R$ 20 mil. A gritaria foi total.

Tudo para se fechar as contas. Sem receitas, o pessoal do Planalto terá que buscar novas alternativas para conter o rombo no Orçamento. O governo tem que apresentar até o fim do mês ao Congresso a proposta de Orçamento-Geral da União para o próximo ano, quando pretende reduzir o déficit federal para R$ 129 bilhões.

Mais uma vez o trabalhador, ou o que sobra de mão de obra ativa no País (o Brasil possui mais de 14 milhões de pessoas desempregadas), pagaria a conta de mais um governo gastão. Mais tributos que, todos sabem, não voltam como deveriam ao povo.

Para piorar, com aumento dos combustíveis e da energia elétrica, o Brasil voltou a registrar inflação. O IPCA avançou 0,24% em julho, após a variação negativa de 0,23% em junho.

Como já deu para perceber, não dá para brincar de jogar notícias no ar e ver se cola, como foi a do aumento do Imposto de Renda. Ao contrário de se cobrar mais impostos, o governo deveria pensar em reforma da administração pública, com redução de cargos comissionados, ou economia na conta de luz dos órgãos públicos, gastos com manutenção, venda de imóveis desnecessários da União, aluguel de imóveis, passagens, entre outros. E até na reforma tributária, tão necessária e defendida, assim como no combate implacável da corrupção. Acredito que só isso daria para pagar o orçamento da máquina pública e sobraria.

O governo precisa é fazer a roda da economia girar. Adotar medidas para que indústria, comércio e população voltem a fazer o País caminhar para frente e aumentar a arrecadação. Mais seriedade e menos brincadeira.

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê