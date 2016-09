Só falta fazer

Comentários (0) Cartas Like

Foi realmente uma ótima notícia o início da concorrência pública para as obras de duplicação do trecho final da ligação rodoviária Mogi-Dutra. O que se espera é que desta vez a obra saia do papel, pois semelhante providência já foi tomada no passado, escolheu-se a empresa vencedora e a obra simplesmente não foi executada. Esperamos que desta vez, os trabalhos será executados para que possamos ter aquele trecho com trânsito em duas pistas, mais segurança e tranqüilidade para os motoristas que por ali transitam. Acho que, pelos antecedentes, podemos confiar no governador Alckmin, embora ele já tenha pisado na bola em relação a essa obra. Acredito que este é o momento de se dar um voto de confiança ao governador que muito tem ajudado Mogi. No entanto, é preciso que este jornal fique atento e continue a cobra, pois somente assim teremos a certeza de que desta vez a duplicação será mesmo concluída.

Telma Cruz de Oliveira – teco@hotmail.com