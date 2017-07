Skates no Centro

Cartas

Gostaria de uma manifestação por parte da Prefeitura de Mogi sobre os ciclistas e os skatistas que circulam nos calçadões do Centro, atropelando mulheres, crianças, idosos sem nenhuma cerimônia.Gostaria de uma manifestação por parte da Prefeitura de Mogi sobre os ciclistas e os skatistas que circulam nos calçadões do Centro, atropelando mulheres, crianças, idosos sem nenhuma cerimônia.Peço a manifestação da Prefeitura por ter visto, com frequência, esses atropelamentos e os bate bocas entre os atropelados e o atropelantes.Será que a Prefeitura está esperando acontecer algo mais sério para tomar tal atitude?Pois nesta sexta, dia 14/07, quase aconteceu, do meu lado e presenciei toda a discussão.Um idoso, caminhando pelo Calçadão da Deodato, foi atropelado por trás, por um skate.Ele virou se para o skatista e disse para ele tomar cuidado e que ali não era lugar de se andar de skate.O skatista respondeu que ele estava andando na rua e que o senhor não tinha nada com isso.O senhor retrucou dizendo que ali não era rua, imediatamente o skatista colocou as mãos para trás, colou a testa no rosto do idoso dizendo “me agride, me agride, eu sou de menor” e empurrou o idoso, que já nervoso, tomou o skate dizendo que ia levar até a base policial.O garoto foi atrás dele, deu lhe uma gravata ofendendo o idoso, tirou seu boné e assim foram.Não sei como terminou porque não os acompanhei até os policiais.”É permitido andar de skate e de bicicleta nos calçadões do Centro?”É necessário regulamentar essa situação para que se saiba quem tem razão, já que não existe nenhuma placa proibindo e nem permitindo os skatistas e os ciclista de andarem pelos calçadões atropelando pessoas.Daí nossa dúvida em saber quem estava certo: o idoso ou o menor.Por isso, peço a gentileza da nossa Prefeitura que se manifeste quanto ao assunto e, no caso de ser proibido, que fiscalize, coloque placas, antes que algo pior aconteça.

Luiz Carlos da Silval

cs616@hotmail.com