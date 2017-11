Situação da Estrada de Santa Catarina em Mogi é ainda pior

DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

A Estrada de Santa Catarina, caminho alternativo que liga Mogi das Cruzes a Biritiba Mirim, tem seu trajeto intercalado entre trechos asfaltados e de terra. Na parte mogiana, que começa no Distrito de César de Souza, os buracos são grandes e em grande número, como constatou a reportagem de O Diário enquanto esteve no local. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que fará vistoria no local e se houver necessidade de manutenção urgente, ela será realizada prioritariamente.

Ao longo da via é possível perceber em alguns lugares o mato bem alto. Em um certo ponto, a estrada, que inicialmente seria para a passagem de dois automóveis, é tomada pelo mato e acaba permitindo a passagem de apenas um veículo. A Prefeitura afirmou que a manutenção no local – que inclui capinação, fechamento de buracos, entre outras ações – é realizada periodicamente sempre que necessário.

Os trechos de asfalto, nos pontos em que os buracos são vistos, os motoristas precisam passar com cautela, desviando dos mesmos. Na parte de terra, entretanto, a situação é ainda pior, já que estão abertas grandes valetas, não deixando espaço para o motorista desviar. É necessário, então, passar bem devagar e com bastante cuidado.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos lembra ainda que é importante que a população registre os pedidos de manutenção na Ouvidoria, por meio do telefone 156. Afinal, são eles que norteiam a realização de mutirões de serviços.