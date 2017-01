Situação da cobertura do Pró-Hiper preocupa mogianos

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

As pessoas que trabalham nas dependências do Centro Municipal Integrado Deputado Mauricio Nagib Najar, no Mogilar, estão preocupadas com os problemas na cobertura do prédio onde funciona o Pró-Hiper, a Delegacia do Idoso e os setores da Delegacia de Trânsito (Detran). Todas as vezes que o vento sopra mais forte, parte do telhado chega a levantar. Funcionários alertam para os riscos de acidentes.

As falhas e o rompimento nas emendas da cobertura metálica podem ser vistas do pátio do estacionamento lateral. Algumas placas estão soltas e fazem barulho alto quando atingidas por correntes de ventos, deixando todos apreensivos.

De acordo com funcionários que preferem não se identificar, a situação fica ainda mais complicada quando chove forte, porque há muitas falhas na estrutura e goteiras. As dependências do prédio ficam cheias de água e a sensação é de que a cobertura pode despencar a qualquer momento.

A Secretaria Municipal de Obras, no entanto, informa que está orçando a contratação de uma empresa especializada para substituição, reforma e manutenção do telhado do prédio. A Secretaria Municipal de Saúde também esclarece que já solicitou vistorias da Defesa Civil, realizou inspeções técnicas e descartou a possibilidade de queda das telhas.

Manutenção

A Prefeitura informa ainda que em toda a cidade, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizam diversas ações de limpeza e manutenção com o objetivo de solicionar os problemas, além de prevenir e minimizar, neste período de chuvas, a ocorrência de alagamentos. Também esclarece que são dezenas de serviços já em execução e outros programados para os próximos dias, em bairros e distritos variados de Mogi.

Desde o início do mês, as equipes da Operação Tapa-Buraco já efetuaram reparos em ruas do Centro e de diversos bairros. Os serviços de limpeza e conservação das estradas rurais também estão em andamento. A Estrada do Nagao, por exemplo, recebeu corte de mato e limpeza de canaletas em toda a sua extensão, mas os trabalhos ficam prejudicados com o período de chuvas constantes ocorridas neste mês.

Já o Parque da Cidade recebe serviços de microdrenagem para ampliar o escoamento da água em locais identificados durante as fortes chuvas registradas neste mês. O projeto é executado pela empresa responsável pela construção do espaço dentro do contrato da obra, sem qualquer custo extra para a Administração Municipal. A previsão é de que estes trabalhos sejam finalizados até meados de fevereiro, dependendo do clima.