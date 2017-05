Sistema Integrado de Saúde faz revalidação de cadastros em Mogi

QUADRO DESTAQUE

Números superlativos no cadastro do Sistema Integrado de Saúde (SIS) motivaram a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes a iniciar uma revalidação das matrículas. A Cidade tem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 420 mil habitantes e 650 mil pessoas cadastradas no SIS. Boa parte dos registros é formada por moradores de outros municípios do Alto Tietê. O processo de “devassa” das fichas já começou. Há casos em que uma mesma residência figura como moradia para mais de uma centena de pacientes. A sede da Pasta é endereço no prontuário de mais de 40 mil. O próximo passo a ser adotado pela Prefeitura é cruzar os dados de crianças matriculadas na rede municipal de ensino com as que têm cadastros no SIS para confrontar informações.

A informação foi passada pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) e pelo secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, durante evento, na manhã desta quarta-feira (3), na unidade básica (UBS) do Alto do Ipiranga, que marcou a ampliação do atendimento odontológico e agendamento de consultas locais (saiba mais nesta página).

“É um trabalho coordenado pela Secretaria de Saúde e um assunto que nos preocupa. A gente já começou o encontro de informações com as escolas municipais e o SIS, numa interface entre a Saúde com o sistema de gerenciamento da Educação, para identificar onde estão nossos alunos, quais possuem cadastro, onde moram, de modo a mapear, identificar e corrigir problemas no sistema. Cidades como Mogi, com bom atendimento na saúde, costumam receber pessoas de fora, mas a Prefeitura, com o novo recadastramento, vai poder verificar o número real de habitantes de Mogi que utilizam o serviço municipal de saúde e priorizar o atendimento a eles. O ideal é que as cidades ao redor ofertassem serviço de saúde de boa qualidade para que isso não acontecesse conosco”, afirmou Melo.

“Os cartões que não forem atualizados no recadastramento serão cancelados. A ideia é revalidar as informações dos pacientes. A gente faz isso com as organizações sociais que prestam serviços à Prefeitura (duas delas não atualizam e foram excluídas), então faremos com as pessoas cadastradas no SIS. A revalidação já começou. Para se ter uma ideia, há 40 mil pessoas com o endereço da Secretaria de Saúde no cadastro. É a ansiedade dos nossos atendentes em finalizarem os cadastros, mas isso precisará ser revisto. Tem casa que consta como endereço para centenas. Passo todos os dias pelo Pró-Criança e pela sede da Secretaria e vejo as placas dos veículos. Muitos são de fora de Mogi. Ontem (anteontem), nós precisamos chamar a Guarda Municipal porque uma família de fora queria internar uma criança. Houve uma briga entre os pais e o homem ameaçou bater na mulher”, disse Cusatis.

De pacientes ativos, que usam com constância equipamentos da saúde, o número chega a pouco mais de 200 mil pessoas.

Os cadastros no SIS deixarão de ser feitos pelo telefone 160. As pessoas terão que ir a uma UBS com documento de identidade e comprovante de residência. Para os atendimentos, esses documentos precisarão ser levados, assim como o cartão SIS.

Ausência

A falta às consultas e exames ainda é um problema que gera gastos e dificulta a rapidez no atendimento na rede municipal de saúde de Mogi das Cruzes. Segundo a Prefeitura, são cerca de sete mil ausências em procedimentos agendados, em média, por mês. A maior parte (34%) está na área de ginecologia/obstetrícia.

As taxas de absenteísmo foram divulgadas ontem pela manhã durante evento com o prefeito Marcus Melo (PSDB) e o secretário Marcello Cusatis. A parte de clínica médica chega a 25% de faltas dentro do universo de agendadas. No retorno, quando o paciente volta para entregar algum exame ao médico, o índice é de 18%. O retorno da ginecologia/obstetrícia é de 25%. O pré-natal beira os 18% e a pediatria os 30%. Na odontologia, o índice é de 22% e, na parte do retorno, chega a 26%. Na coleta laboratorial, o montante é de 23%.









“A gente deve reforçar em nova campanha a necessidade das pessoas comparecem às consultas e exames porque a falta gera um problema (e gasto a mais) na rede”, disse o secretário Cusatis.

Para lembrar ao paciente que há uma consulta/exame marcada (o), o SIS liga (com gravação automática) ou envia sms para os contatos do cadastro. Menos de 10% dos pacientes respondem confirmando a presença.