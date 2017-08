Sistema Alto Tietê registra queda no volume de água devido o inverno

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

O baixo índice pluviométrico típico do inverno – estação em que geralmente chove cinco vezes menos do que no verão – reduz os níveis das cinco barragens do Sistema Produtor Alto Tietê (Spat), que juntas operavam ontem com 55,8% da capacidade de armazenamento.

Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Centro de Controle dos Mananciais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Represa do Rio Jundiaí, em Taiaçupeba, registrava ontem o maior volume de água entre os demais reservatórios da Região: 81,4%. Já a Barragem do Rio Biritiba Mirim, na cidade homônima, contabilizava 26,7%.

De terça-feira para ontem, o Spat perdeu 0,10% de sua capacidade máxima, o que corresponde a 52 milhões de litros – o equivalente a 2,6 mil caminhões-pipa de 20 mil litros. Nos últimos 30 dias, o sistema Alto Tietê teve elevação no nível de água apenas uma vez e sofreu decréscimo em 25 ocasiões. Durante este período, o volume manteve-se inalterado em quatro dias.

No entanto, a ausência de chuvas não afeta o abastecimento aos moradores da Região Metropolitana de São Paulo, segundo o responsável pela operação das barragens do Spat, Ernesto Nobuo Mori, que atua na unidade Estaleiro do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) instalada no Mogilar.

“Todos os anos, durante o período do inverno, quando normalmente chove menos, é normal ocorrer esta diminuição no nível das represas, mas nada que traga prejuízos ao abastecimento ou que gere preocupação. Por enquanto está tudo dentro do esperado para esta época, sem qualquer problema”, garante Mori.

O levantamento da Sabesp confirma a redução da incidência de chuvas no Alto Tietê durante este inverno. Enquanto a pluviometria do dia apontava ontem para 0,2 milímetros (mm), o volume de chuva no acumulado do mês somava 10,9 mm, sendo que a média história registrada em agosto é de 36,3 mm.

E se depender da previsão meteorológica, a estiagem deve prosseguir nos próximos dias, já que há pequena chance (inferior a 30%) de chuva apenas na noite da próxima segunda-feira.