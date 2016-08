Sinfônica Jovem prepara repertório para show com Victor & Leo

Comentários (0) Cidades Like

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes preparou um repertório com grandes sucessos para tocar ao lado da dupla Victor & Leo, no próximo sábado, dia 3, dentro da programação da Expo Mogi 2016, às 21h, com entrada gratuita. O evento comemora o aniversário de 456 anos da Cidade.

A dupla vai dividir o palco com mais de 50 músicos da Orquestra Jovem, além de outras 60 crianças do projeto Canarinhos do Itapety e com o Coral de Mil Vozes, composto por alunos de escolas públicas e particulares de Mogi das Cruzes.

Para afinar os grupos, no último dia 18 de agosto, a Orquestra realizou um ensaio com os músicos que acompanham a dupla, no Teatro Municipal. “Tivemos uma amostra do que vem por aí. Victor e Leo têm uma banda incrível, com músicos de alto nível”, completa o maestro Lelis Gerson.





No repertório estão grandes sucessos, como “Deus e eu no sertão”, um dos primeiros hits da dupla, e “Vida boa”, que dá nome ao segundo álbum deles. A lista ainda inclui músicas do trabalho mais recente, como “Vai me perdoando”, do CD “Irmãos”, lançado no ano passado.

“Todos os arranjos foram feitos especialmente para a noite do dia 3, com um capricho enorme. O pessoal da banda saiu daqui encantado com a Orquestra e, com certeza, o público vai gostar também”, ressalta o maestro.

A Orquestra se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira nos seis anos de Expo Mogi: Milton Nascimento (2010), Elba Ramalho (2011), Fábio Jr (2012), Jorge Vercilo (2013), Palavra Cantada (2014) e Daniel (2015), este último que atraiu cerca de 30 mil pessoas ao Centro Municipal Integrado (CIP), no Mogilar.

A Expo Mogi começa neste dia 1º de Setembro, no Centro Integrado Municipal (CIP), no Mogilar, que fica na Avenida Carlos Ferreira Lopes, 540, no Mogilar.