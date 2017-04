Sindicatos fazem ato no Centro de Mogi e criticam reformas de Temer

DESTAQUE

Os sindicatos que participaram da greve contra as reformas do governo Temer estão reunidos, neste momento, no Largo do Rosário, no Centro de Mogi das Cruzes, fazendo um balanço da paralisação.

Representantes de várias categorias estão discursando com palavras de ordem contra o governo federal e muitas críticas às reformas trabalhista e previdenciária, que estão sendo votadas no Congresso Nacional.

Além de sindicalistas, políticos ligados ao PSOL e ao PT estão discursando durante o evento. Já se manifestaram os vereadores Iduigues Ferreira Martins e Rodrigo Valverde, do PT, e a ex-vereadora Inês Paz (PSOL), ligada ao professorado.

No evento, a Subsede de Mogi do Sindicato dos Professores (Apeoesp), estimou que 80% das escolas da Cidade estão paralisadas.

A Polícia Militar acompanha de perto a manifestação, que até por volta de 9 horas, não apresentou qualquer incidente.

No comércio de Mogi, algumas lojas já estão abertas, mas uma avaliação dos efeitos da greve no setor comerciário só poderá ser feita mais tarde, já que a maioria das lojas só costuma abrir depois das 9 horas.