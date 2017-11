Sindicância sobre pátio de veículos de Mogi deve terminar este mês

DESTAQUE

CARLA OLIVO

A sindicância aberta pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para apurar denúncias de irregularidades no serviço prestado pela Octágono, empresa concessionária do serviço de remoção e guarda de veículos apreendidos no Pátio Municipal, em César de Souza, deve ser concluída no final deste mês. Até o momento foram realizadas oitivas e os próximos passos serão a análise de documentos e elaboração do relatório final.

A Polícia Civil já instaurou dois inquéritos por desobediência e um por apropriação indébita contra o gerente Leandro Carvalho, da Octágono. Segundo o delegado Alexandre Batalha, titular do 3º Distrito Policial, diante da solicitação de apresentação de 183 veículos para leilão autorizado judicialmente, Carvalho respondeu a ofício dizendo que 47 não haviam sido localizados para separação, apesar de terem sido fotografados dentro do mesmo pátio onde deveriam estar devidamente estocados.

Procurado pela reportagem na tarde desta quinta-feira (9), Carvalho não retornou as ligações de O Diário até o fechamento desta edição.