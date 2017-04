Sindicância apura acusação de assédio sexual por ex-técnico de natação em Suzano

QUADRO DESTAQUE

Uma sindicância aberta nesta terça-feira (18) vai averiguar as circunstâncias de um suposto assédio sexual envolvendo uma aluna de natação, de 14 anos, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Suzano. O ato teria sido cometido por um ex-técnico da modalidade, de 27 anos, que deixou de prestar serviços no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, no dia 31 de dezembro do ano passado. A apuração, inclusive, vai recair na responsabilidade de quem permitia o livre acesso do professor nas dependências do equipamento público, mesmo sem contrato vigente com a municipalidade. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues, a história veio à tona anteontem, após o Poder Executivo receber a denúncia da mãe da vítima. “Imediatamente, o prefeito (de Suzano) Rodrigo Ashiuchi acionou nossa Pasta (Segurança Cidadã). Demos início às investigações de forma rápida e, hoje (ontem), chegamos ao cidadão”, contou o gestor.

Diante dos fatos, uma força tarefa envolvendo as secretarias de Segurança Cidadã e de Esportes e Lazer localizou o suspeito e o conduziu à Delegacia Central de Suzano. No local, o professor de natação prestou depoimento ao delegado Edson Gianuzzi, conforme aponta Rodrigues. “Na visão da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como assédio sexual. Ele (suspeito), num primeiro momento, tentou manter uma relação com a garota, que é aluna da modalidade no Complexo Esportivo Paulo Portela, e, depois, teria enviado vídeos com conteúdo pornográfico à vítima”, detalhou o delegado. Um termo circunstanciado foi registrado e o suspeito liberado após prestar esclarecimentos.

Segundo a apuração da Prefeitura de Suzano, o técnico prestava serviços à Secretaria de Esportes e Lazer por meio de convênio entre a municipalidade e uma entidade. Mas o acordo entre as partes expirou no dia 31 de dezembro de 2016, mesmo assim, o professor continuou atuando como técnico na piscina do Portelão, de forma voluntária.