Sindicalistas protestam contra propostas de Temer

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes e Região realiza uma série de assembleias nas portas das fábricas para protestar e mobilizar os trabalhadores contra os projetos de reforma da Previdência Social e da legislação trabalhista. Ontem, a concentração foi em frente à Elgin e, até o final de semana, outras indústrias devem ser visitadas. Hoje, feriado do aniversário de São Paulo, está programado uma grande manifestação dos metalúrgicos na Capital.

O diretor do Sindicato de Mogi, Silvio Bernardo, não descarta a possibilidade de uma greve geral se o Governo Federal insistir em promover as mudanças, “que vão acarretar perdas de direitos dos trabalhadores”. Ele está à frente do movimento na Região, juntamente com o presidente da entidade, Miguel Torres, que também participou de outras assembleias nas fábricas da GM, Valtra, Contato Visual, entre várias outras de menor porte.

“Não concordamos com as proposta de mudança por se tratar de uma pauta unitária, que vai deixar a conta para o trabalhador”, alega. Ele lembra que já foram feitas mudanças na Previdência, recentemente, com a retirada das aposentadorias especiais, até mesmo em setores insalubres, e ajustada a idade com o tempo de contribuição. “Agora o governo quer mudar novamente a aposentadoria dos trabalhadores, mas não fala em mexer nos prédios que mantêm sem utilização, no agronegócio, filantropia e muitas outras coisas que precisam ser corrigidas”, argumenta.

O presidente do Sindicato, Miguel Torres, também justifica porque é preciso lutar contra as reformas. “Defendemos a volta das aposentadorias especiais, melhoria do acesso dos trabalhadores aos benefícios previdenciários e trabalhistas, jornada de 40 horas e uma Previdência Social mais justa e igualitária”, afirmou.

O presidente critica ainda a reforma trabalhista enviada pelo governo ao Congresso Nacional, em dezembro passado, porque aumenta a jornada de trabalho, muda os contratos de trabalho, generaliza a terceirização e defende o negociado sobre o legislado. “Nós sempre negociamos nossas convenções coletivas ampliando benefícios e não retirando. Os empresários querem tirar e, pior, precarizar as condições de trabalho. O modelo negociado sobre o legislado que eles querem é o da imposição, ou o trabalhador aceita ou é mandado embora”, explicou.

Demissões

Os sindicalistas também estão preocupados com o aumento das demissões, que apenas em 2016 deixaram seis mil trabalhadores sem trabalho na Região, segundo levantamento do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). No início deste ano houve 54 demissões na Valtra, “por questões pontuais”, mas Bernardo disse que o Sindicato promoveu algumas ações e levou o caso à Justiça “a fim de encontrar uma solução segura para os trabalhadores”.

O diretor observa que situação é instável e pode até haver férias coletivas em algumas empresas, mas afirma que, por enquanto, não existe previsão de novas demissões nas indústrias do setor em Mogi.