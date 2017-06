“Sinalização no Socorro”

Cartas

Sobre a carta do leitor Paulo Sergio da Silva Pimentel, publicada na edição desta quinta-feira, 1º de junho, a Secretaria Municipal de Transportes informa que no dia 22 de maio último implantou sinalização de trânsito na Rua Ottoni Martins, próximo à Creche Nossa Senhora do Socorro. No local, foi implantada placa de regulamentação de velocidade (30 km/h) em frente ao número 59. Cerca de 15 metros à frente foi implantada placa de advertência de pedestres. A sinalização implantada está de acordo com as características da via. Já com relação à Avenida São Paulo, próximo à Creche Castelo Forte, será feita, nos próximos dias, a implantação de sinalização horizontal e vertical na via, conforme programação estabelecida de atendimento. Sobre a sinalização existente na Rua Aristeu Ribeiro de Resende, as placas também serão retiradas. No entanto, é importante ressaltar que a permanência delas após o fechamento da unidade que existia no local não traz prejuízo aos moradores ou à segurança viária. Antes, colaboram para que os limites de velocidade sejam respeitados, auxiliando na segurança, principalmente para os pedestres.

Coordenadoria de Comunicação Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes