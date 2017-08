Sinais de fumaça após os primeiros acordos

Informação

O PSD não irá lançar candidato a deputado estadual por Mogi das Cruzes. A informação foi passada a esta coluna, ontem pela manhã, por uma alta fonte do comando do partido na Cidade. Isso significa que o ex-prefeito Marco Bertaiolli, que irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, poderá ser o único político a concorrer às próximas eleições pela agremiação na Cidade. Mais do que a confirmação do acordo reafirmado com o PR. na reunião do início da semana, já relatado por este jornal, a notícia tem endereço certo: o atual vice-prefeito Juliano Abe, que continua filiado à agremiação e que vem trabalhando política e intensamente, dando claros indícios de que pretende, sozinho ou junto com seu pai, o ex-prefeito Junji Abe, disputar as próximas eleições. A princípio, falava-se numa candidatura a estadual, mas na semana passada, em contato com a coluna, Juliano afirmou que tanto poderá sair candidato a estadual como a deputado federal, dependendo do andamento das mudanças a serem provocadas pela reforma política, em andamento junto ao Congresso Nacional. O alerta da alta fonte do PSD é claro: ou Juliano parte para outra legenda, ou terá de disputar na Convenção Municipal a sua indicação como candidato a deputado, contra a vontade dos principais dirigentes pessedistas. A decisão do PSD de não lançar candidato à Assembleia por Mogi tem uma justificativa no passado, que passou a ser usada somente agora, de maneira mais evidente. Segundo o dirigente, desde as últimas eleições municipais existe um compromisso firmado com o PR, partido do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, de um apoio ao candidato à reeleição e atual deputado estadual, Marcos Roberto Damásio da Silva. O acordo teria sido firmado a partir do momento em que Damásio retirou sua virtual candidatura a prefeito de Mogi, no ano passado, para dar apoio à dobradinha formada por Marcus Melo (PSDB) e Juliano Abe (PSD). À época teria ficado acertado que, em troca, o PSD apoiaria a candidatura de Damásio à reeleição. “Quem quer cumprir o acordo, que cumpra; quem não quer cumprir, que rompa”, disse a alta fonte para a coluna, numa demonstração de que o partido está pronto para enfrentar uma possível implosão que poderia acontecer a partir do rompimento definitivo com o grupo do ex-prefeito Junji Abe, que pode ser obrigado a deixar o partido em busca de legenda para abrigar futuras candidaturas. Algo que, convenhamos, já podia até ser esperado, mas que certamente terá impacto no início da atual campanha. Na Cidade e fora dela.

Chumbo grosso – 1

Lembram-se de uma inserção de televisão que o PR colocou no ar antes da campanha eleitoral municipal, com acusações ao deputado estadual Gondim Teixeira (SD) de suposto envolvimento com a “máfia da merenda”, em São Paulo, e que foi tirado do ar, graças uma liminar do Tribunal Regional Eleitoral paulista? Pois o PR recorreu da medida. E o processo foi parar no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, que, por unanimidade, semana passada, deu ganhou de causa aos republicanos, que, com isso, conquistaram o direito de divulgar novamente a tal inserção.

Chumbo grosso – 2

Segundo apurou a coluna, o comando do partido em Mogi estaria avaliando a conveniência política de voltar a utilizar o seu espaço nos meios de comunicação para requentar o assunto, o que poderia se caracterizar como o primeiro fato concreto relacionado à campanha em que Gondim deverá, mais uma vez, se candidatar à reeleição para a Assembleia. E, ao mesmo tempo, a evidência de como a política é capaz de incentivar a guarda de ressentimentos passados na geladeira para serem usados de acordo com as circunstâncias de cada momento.

Novo cargo

O publicitário pós-graduado em Psicologia Organizacional, Márcio Júnior, é o novo diretor comercial da Universidade de Mogi das Cruzes. Vai enfrentar um novo desafio em sua carreira profissional. Desta vez, ao lado da namorada e reitora da UMC, Regina Coeli Bezerra de Melo.

Posse

Será hoje, a partir das 18h30, no Palácio do Trabalhador, na Capital, a posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, que garantirá a Miguel Torres mais quatro anos à frente da entidade, ao lado de outros 60 diretores executivos, suplentes e conselheiros. Torres é também vice-presidente da Força Sindical e preside a Confederação Nacional dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi.

Frase

É discussão abstrata. A crise de confiança é tão grande, que embora possa vir a ser implantado esse programa, ele precisa de um processo – não de um ato.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente da República comentando a ideia do “semipresidencialismo” – onde o presidente divide o poder com um primeiro ministro –, no Blog do Noblat