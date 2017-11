Símbolo da burocracia

Editorial

Não há resposta aceitável para o duro retrato de descaso e abandono do imóvel e das poucas instalações ainda de pé do que foi um dia a bem cuidada sede da Polícia Rodoviária de Mogi das Cruzes, em Jundiapeba. A imagem captada pelo fotógrafo Edson Martins foi publicada na edição de ontem deste jornal, em mais uma reportagem sobre as incertezas sobre o futuro dessa propriedade pública.

Tapumes colocados pelo Governo do Estado não conseguem deter vândalos e os desocupados que também utilizam as dependências para o consumo de drogas, flagrado por moradores e comerciantes da Avenida Lourenço de Souza Franco. O fechamento da base policial fragilizou o sistema de segurança das rodovias regionais e afastou ainda mais a Região do comando da corporação.

Para Jundiapeba, a existência do posto contribuía para oferecer à população local uma sensação de segurança, já que por ali circulavam as viaturas e permaneciam os policiais militares.

Como este jornal previu no passado, além do desmonte da corporação militar, o fim da base policial penaliza até agora a comunidade de Jundiapeba, obrigada a conviver com os marginais que passaram a circular por ali. O prédio simboliza a má gestão e a inoperância do poder público.

Sem uso, o patrimônio público se deteriora. Tudo por conta da burocracia oficial que posterga uma definição que promova uma melhor utilização do imóvel de 10 mil metros quadrados de localização privilegiada, às margens da Rodovia Mogi-Suzano (SP-66). Em breve, essa pendência vai completar cinco anos.

Desde as primeiras notícias sobre o desmonte da Polícia Rodoviária, ouve-se falar dos estudos para transferir o uso do imóvel para a Prefeitura. Nas inúmeras vezes que o assunto é questionado por este jornal e por autoridades que buscam uma solução para a pendência, o DER lança mão da mesma resposta protocolar – o processo de transferência está em curso.

Não se tem qualquer perspectiva sobre quando o lugar poderá concentrar, como pleiteia Mogi das Cruzes, serviços públicos policiais. Entre eles, a unidade do Instituto Médico Legal (IML).

Condição sine qua non para o desenvolvimento de organizações e nações, a burocracia do Governo do Estado segue merecendo a conotação pejorativa e negativa que infelizmente passou a caracterizar, particularmente no poder público, o sistema criado pelo sociólogo alemão Max Weber.

Enquanto os burocratas levam mais de quatro anos para avaliar o pedido de Mogi, o imóvel apedrejado, sujo e mal frequentado, é uma triste vitrine da morosidade e desorganização do governo de São Paulo no trato com a coisa pública.