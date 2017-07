Sim, o Brasil tem jeito!

Artigos

Vivenciamos, diariamente, ações de altruísmo, de ajuda ao próximo, de construção de uma sociedade mais justa e digna e, neste campo, as entidades do Terceiro Setor tem tido um papel relevante. Sim, isto existe e está bem arraigado ao jeito brasileiro de ser, apesar de vivermos momentos de incerteza, de falta de valores, reputação em baixa e um desânimo que leva à diminuição da autoestima. Contudo, sempre, em qualquer situação, é importante vermos a metade do copo cheia.

Vemos que o governo, em todas as esferas, sem o apoio da sociedade civil, tem tido dificuldades para suprir a totalidade das necessidades da população. E, na atual conjuntura, onde a arrecadação de recursos diminuiu, menos ainda. Para tal, a sociedade deve se organizar e agir sempre em consonância com o poder público, abrindo frentes de diálogo e de participação conjunta

Fundações e Associações, chamadas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que compõe o Terceiro Setor, vêm trabalhando para a melhoria da qualidade de vida no Brasil nos vários setores: assistência social, educação, saúde, entre outros.

Dados do Mapa das Organizações da Sociedade Civil elaborado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) apontam que, em 2015 (dado mais atual disponível), o número de Fundações e Associações sem fins lucrativos era de 391 mil. A entidade que presido, a Associação Paulista de Fundações – APF, reúne Fundações com relevantes serviços prestados à sociedade e trabalha com grande empenho na defesa da causa deste segmento.

Anualmente, realizamos evento para reunir associados e interessados no tema que desejam ser protagonistas da história do Brasil. Neste ano, o encontro (29 de agosto, das 8h às 12h30 no Espaço Sociocultural do CIEE no Itaim Bibi, em São Paulo) tem como tema: “Ética e Integridade para um Novo Brasil – Compliance: como enfrentar os riscos do ambiente regulatório e contribuir para a criação de novas práticas institucionais no País”.

E é isto que o nosso Brasil precisa: respeitar regras, diretrizes, deveres e instituições para que possamos, todos juntos, lutar por mais justiça social, direitos plenos e uma vida mais digna. Para tal, o Terceiro Setor deve ser cada vez mais atuante, respeitado, conhecido e reconhecido. Sim, o Brasil tem jeito; basta querermos e todos agirmos para tal.

Dora Silvia Cunha Bueno é presidente da diretoria da Associação Paulista de Fundações (APF)