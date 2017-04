Silene

Al040127

1-Marly Melo e Joana Ferreira clicadas pela comemoração dos 50 anos do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Oeste

Al040227

2-Silvia e Antonio Carlos Machado Teixeira vieram especialmente de São Lourenço para prestigiar essa noite de festa

Al040327

3-Neide Fernandes Arbex e Lúcia Nomura marcaram presença no concorrido jantar festivo

Al040427

4-Marcos Damásio e Carlos Evaristo Silva prestigiaram a solenidade que marcou o Jubileu de Ouro do clube de prestação de serviços

Al040527









5-Mauro de Assis Margarido e Alecxandra Margarido também presentes pelo salão da Associação de Rotarianos

Al040627

6-Rose Gomes Pereira, Mara Rúbia Pereira e Dora Pereira entre as convidadas da noite

Aula Show

O Mogi Shopping recebe, nesta quinta-feira, às 19 horas, a chef de cozinha e proprietária dos restaurantes Carlota e Las Chicas, em São Paulo, Carla Pernambuco, que irá ministrar uma aula show no espaço reservado para convidados, próximo ao balcão de informações. O encontro, que também poderá ser acompanhado pelo público, marca o lançamento da campanha do Dia das Mães, que acontece no período de 2 a 14 de maio, oferecendo a quem fizer compras acima de R$ 450,00, um livro de receitas da chef e um jogo americano personalizado.

Chá Beneficente

A Associação dos Voluntários da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, presidida por Miriam Nogueira do Valle, promove na tarde de hoje, o seu tradicional Chá Beneficente, que acontece a partir das 14h30, no salão do Clube de Campo, com música ao vivo com o saxofonista Barbosa e renda destinada para as obras suas obras assistenciais. Convites à venda na entrada do clube no início do evento. Informações pelo fone 4728.4700 ramal 4711.

Cinema

Em cartaz nesta quinta-feira, às 14 horas, na programação do Cinema Pontos MIS a exibição do filme “A fuga das galinhas” no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360. Entrada franca.





Gala

O gala do amfAR, instituição beneficente que arrecada fundos para pesquisas e tratamentos contra a AIDS, em sua sétima edição brasileira, acontece na noite de hoje, mais uma vez, tendo como anfitriões Dinho e Felipe Diniz, apoiadores da causa. O amfAR Inspiration Gala em São Paulo, que promete reunir a nata fashionista e celebridades do mundo todo, este ano terá como homenageado o artista plástico Vik Muniz e performance especial de Anitta.

Nats 27

Edson Camillo Netto, Nair Grinberg, João Luiz Cabral, Leda Sandra dos Reis Melo, Oscar Rodrigues Pires, Ana Maria Magni Coelho, Silvia Wuo, Kury Kleindienst