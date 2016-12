Shows, eventos e festas

Artigos

Dori Boucault

Cansados da rotina de uma semana de trabalho, o que é inclusive aconselhável, procuramos aos fins de semana, descansar não só o corpo, mas também a mente.

Trabalhadores, estudantes e inclusive idosos optam por irem a shows, a assistirem apresentação artística e teatro acompanhado dos familiares ou tão somente se divertirem na noite.

Ocorre que em alguns desses eventos o cidadão acaba vivenciando de pequenos a grandes dissabores.









Quem já não se sentiu lesado por aguardar em filas enormes, esperar o artista se apresentar com horas de atraso, casas noturnas com superlotação, lugares reservados comprados com antecedência (paga-se caro por isso) e no dia do evento não estava como programado, ou o anuncio de bebidas “free” a noite toda, mas que acaba antes da festa “ficar boa”, enfim má prestação do serviço ofertado pelos organizadores.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor toda informação ou publicidade, precisa ser suficientemente veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados.

Caso o evento seja cancelado, tenha data alterada ou lotação esgotada, o consumidor passa a ter direito a devolução ao valor pago pelo ingresso, com juros e correção monetária.

O mesmo vale para qualquer alteração na programação anunciada, ou atrasos na realização do evento. É muito comum algumas casas de espetáculos anunciarem determinado artista, mas no momento apresentarem outro. Ou mesmo shows marcados para determinado horário que começam atrasados.

Os direitos do consumidor, vão além da simples devolução do ingresso, mais o ressarcimento de todos os gastos realizados pelo mesmo, como transporte, hospedagem e alimentação.

Há ainda a possibilidade de pedir a condenação do realizador do evento em danos morais, eis que querendo ou não o consumidor sofreu uma lesão. É importante: o simples descumprimento contratual não é capaz de gerar dano moral.









Então, caso o espetáculo seja cancelado, tenha a data alterada, lotação esgotada, trocada a programação, comece com atraso ou o que foi ofertado como atrativo ao consumidor não foi cumprido, pegue todos os comprovantes de gastos que teve e procure um advogado de sua confiança, o Procon ou a um juizado especial. (Fonte: Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, OAB-MT)

Dori Boucault é especialista em Direito do Consumidor do Escritório LTSA Advogados