Show T-Ale

Next Ainda por lá, anotadas as presenças de Denise e Hélio Cruz. (Foto: Elton Ishikawa)

O presidente, Marcos Furlan, Cidinha e André Menichelli, comandaram o concorrido show da Banda T-Ale, que movimentou o Clube Náutico Mogiano. (Foto: Elton Ishikawa)

Fabiano e Eliane Tavares presentes no encontro dançante, que contou com serviço do Buffet Síntese de Sabor. (Foto: Elton Ishikawa)

Cláudia Longato e Valdir Fernandes foram curtir em grande estilo o melhor do classic rock. (Foto: Elton Ishikawa)

Dalmo Cesar e Bárbara Tavares também em ritmo de rock and roll. (Foto: Elton Ishikawa)

Gilberto e Nereida Losano clicados pelo salão do Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Festa do Divino

“Divino Espírito Santo: Guiai nosso caminho na fé e na Unidade” é o tema da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2017, uma das mais tradicionais festividades religiosas e folclóricas da região do Alto Tietê. Este ano, os festejos acontecem no período de 25 de maio a 4 de junho, tendo como festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

No Vila

A Paróquia de Santa Cruz-Ponte Grande marcou para este sábado a sua 1ª. Noite da Panqueca que acontece a partir das 18 horas, no salão social do Clube Vila santista.

Fotografia

A Secretaria Municipal de Cultura está com as inscrições abertas, até o dia 16 de junho, para o 6º. Prêmio Mogi das Cruzes de Fotografia Mogi Revela destinado a fotógrafos amadores e profissionais, nas modalidades “Prêmio Melhor Fotógrafo Mogiano”, “Prêmio Instagram Revela Mogi”, e “Prêmio Jovem Revela Mogi”, que será realizada de 1º a 30 de setembro. Informações pelo telefone 4798-6900.

Delvaux

Fundada em 1829 em Bruxelas, a Delvaux, que nasceu como um ateliê de malas e permaneceu durante quase dois séculos como uma marca essencialmente local, foi adquirida em 2011, pelo fundo de investimentos chinês Fung Brands Group. Depois das shopping bags listradas da Balenciaga e das versões estampadas da Dionysus da Gucci ganharem as passarelas e as ruas, a grife belga agora vem conquistando o mundo, com as novas versões de suas bolsas-ícone Brillant e Tempête, que são as tops de suas dez lojas na Bélgica e outras tantas, em países como França, Japão, China, Estados Unidos e Emirados Árabes, além das de departamento como Le Bon Marche, em Paris, Barneys, em Nova York, e Selfridges, em Londres.

Nats 22

Vânia Bou Ghosson, Paulo de Camargo Neto, Tina Monteiro Lizot, Claudio Rui Urizzi de Lima