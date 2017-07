Show reverencia obra de Gonzaguinha

Caderno A - Capa

O Galpão Arthur Netto será palco do show “Grito de Luta”, amanhã, às 20 horas, sob o comando dos cantores Thiago Fernando e Valéria Custódio, que também são compositores. O repertório é baseado na obra do também cantor e compositor Gonzaguinha. O ingresso custa R$ 10,00.

O show, com canções vibrantes e delicadas, é resultado de uma pesquisa sobre a obra de Gonzaguinha. Destaque para as composições da década de 70 e início dos anos 80, período em que o artista criou mitos ‘gritos de luta’ por meio de canções contundentes e de cunho social e político.

A proposta do show é provocar o olhar para o povo brasileiro que, mesmo diante de tanta lama que ainda assola o País, se levanta e conquista o seu caminho.

“Pode-se afirmar que é um show político, na acepção mais pura da expressão. É político porque se presta a fazer pensar, questionar, duvidar, para além de apenas entreter. Porque também se presta a perguntar sobre o bom comum, nesses dias atuais, sobre como é possível pensar apenas em si, apesar de tanta pobreza (real e de espírito)”, resume Thiago Fernando.

Reservas de ingresso podem ser feitas pelo email galpaoarthurnetto@uol.com ou ainda pelo telefone (11) 3433 9841.

Thiago Fernando: tudo começou com pesquisa para espetáculo

Thiago Fernando, o idealizador do show também é ator da Cia. do Escândalo, grupo teatral de Mogi com 22 anos de atividades. E é também na pesquisa do grupo que nasceu a ideia de fazer o show ‘Grito de Luta’.

“Durante a pesquisa de nosso novo espetáculo o grupo começou a se debruçar sobre algumas canções de Gonzaguinha, o que me aguçou a aprofundar mais ainda no repertório desse artista, e me levou a descobrir pérolas do repertório dele, desconhecidas do grande público, como ´Gás Neón´, ´É Preciso´ e ‘Insônia’, por exemplo”









O novo espetáculo do grupo não tem data para estrear, mas também se nutre da obra do compositor para estimular a dramaturgia e a nova criação como um todo.

Valéria Custódio é criadora do projeto ‘Púrpura’

A cantora e compositora Valéria Custódio nasceu em Mogi das Cruzes em 1995. Hoje, aos 22 anos de idade, é criadora do projeto “Púrpura”, que apresenta ao público canções autorais e interpretações internacionais.

Por meio do projeto aprovado no Edital do Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Secretaria de Cultura, ela garantiu a gravação do primeiro CD, também denominado ‘Púrpura’.

Apesar da pouca idade, Valéria exibe um histórico de shows em eventos de peso como a Virada Cultural Paulista 2016/2017, o Festival de Culturas Negras, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, a 1° Virada Feminina do Estado de São Paulo e a classificação da canção “Samba do Sol ” para o Festival da Canção de 2017.

Serviço

‘Grito de Luta’

Thiago Fernando e Valéria Custódio

15 de julho de 2017, às 20 horas

Galpão Arthur Netto





Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Jd. Santista

R$ 10,00 (preço único)

Info: facebook.com/galpaoarthurnetto ou (11)3433 9841