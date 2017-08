Show no Vasques homenageia Raul Seixas

Caderno A - Capa

Idealizada pelo músico mogiano Vital de Souza, acontece hoje uma apresentação em homenagem a Raul Seixas, no Teatro Vasques. O show, com início às 20 horas, é a 28ª edição do tributo ao pai do rock brasileiro, que morreu em 21 de agosto de 1989, deixando sua marca na história da música nacional.

As homenagens de Vital a Raul tiveram início em 1987, quando o cantor ainda era vivo, mas elas se fortaleceram a partir de 1990. Além de homenagear o ‘Maluco Beleza’, o evento traz como tema principal a canção “O Dia em que a Terra Parou”, do álbum de mesmo nome, lançado em 1977. “Essa letra foi criada num momento muito parecido com o que vivemos hoje. Continuamos nessa loucura de vida, correndo o tempo todo. Por isso busquei a essência dessa faixa”, conta Souza.

De acordo com ele, “o evento funciona como um alimento para que Raul seja sempre eterno”. No palco, ao lado dele estará a banda Ruínas, composta por Clodoaldo Caldas no contrabaixo, Flávia Caruso na percussão, Luís Schafer (Guru) na bateria, Eduardo Sonota no teclado, Alcio Marques na guitarra, Gabriel Felipe no violão e Marcelo Gil no saxofone.

Neste evento especial, Vital de Souza contará com a participação especial de seu filho João Pedro, de 11 anos, e de seu afilhado Brian, de 15 anos, na música “Amigo Pedro”. Segundo o intérprete de ‘Raulzito’, a cada ano as apresentações são únicas. “Procuro fazer o público se envolver e se emocionar junto comigo”, diz.

O repertório será composto de faixas famosas, como “Metamorfose Ambulante” e “Maluco Beleza”, mas também terá canções do lado b, ou seja, menos conhecidas do público em geral, como “Cachorro Urubu”, “Se o Rádio Não Toca”, “Dr. Pacheco” e outras.

O show terá figurinos e cenários diferentes do que foi visto nos anos anteriores. A nação raulseixista se emocionará, pois além dos covers, haverá um telão com fotos e mensagens do roqueiro. O momento mais marcante será a última canção, “Ave Maria da Rua”, que será tocada como uma oração à Seixas.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Vasques e custam R$ 15. Idosos, crianças de até 12 anos e estudantes pagam meia entrada, R$ 7,50. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 9.6854-9444, 9.9508-7959 e 9.7526-3243.

Vital de Souza é mogiano e tem 51 anos, há 29 dedica o mês de agosto para homenagear Raul em shows no Alto Tietê. Atualmente vive da música e se apresenta em bares, restaurantes e festas. Possui um álbum com 15 músicas autorais intitulado “Cantalogia”. (www.cantalogia.wix.com/cantalogia)