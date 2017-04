Show Banda T-Ale

Silene

Next Eduardo e Márcia Leite clicados pelo Clube Náutico Mogiano no show da Banda T-Ale. (Foto: Elton Ishikawa)

A Banda T Ale, composta por André Brito e os manos Cleber, Cleiton e Adriano Ale. (Foto: Elton Ishikawa)

Dalmo e Alba Tavares prestigiaram o encontro comandado pela amiga Cidinha Menichelli. (Foto: Elton Ishikawa)

Cecília Moraes e Samuel Pires foram curtir o melhor do classic rock. (Foto: Elton Ishikawa)

Ângela e Álvaro Wermelinger também pelo Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Michel e Antonia Farah entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Jubileu de Ouro

A Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família convidando para a solenidade em comemoração ao seu Jubileu de Ouro de chegada ao Brasil e na direção do Instituto Dona Placidina, que acontece amanhã às 19h30, no anfiteatro do Instituto Dona Placidina, na Rua Senador Dantas, 284.

Encontro de Chefs

O Bottega 3, na Praça Norival Tavares, marcou para o dia 5 de maio o Encontro de Chefs, que terá como convidadas a Chef Dayse Paparoto, primeiro lugar masterchef profissional 2016, e Luriana Toledo, quarto lugar no masterchef amador 2016, que irão preparar um jantar com cardápio especial, que será servido em dois horários, às 19h15 e às 21h30. Reservas pelo fone 2378-1744

Casa Cor

Será aberta no próximo dia 23 de maio, a 31ª Casa Cor, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas, que poderá ser visitada até o dia 23 julho, no Jockey Club de São Paulo, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1173, Cidade Jardim, em São Paulo. Com a campanha “Foco no Essencial” renomados profissionais do segmento como Alex Hanazaki, David Bastos, Marina Linhares, Leo Shehtman, Paola Ribeiro, René Fernandes, Yamagata Arquitetura, Triplex Arquitetura, Marlon Gama e Lidia Maciel, estarão apresentando seus trabalhos. A edição deste contará ainda com mais dois ambientes: a Casa do Chef e a Casa Sustentável.

Nats 26

Iracema Ferraz, Márcia Umeoka, Neiva Maria Duque Pires, Célia Maria Campos Argentino