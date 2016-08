Shopping terá edição especial de ‘Happy Hour com Piano’

Comentários (0) Cidades Like

Em comemoração aos 456 anos de Mogi das Cruzes, o projeto “Happy Hour com Piano”, do Mogi Shopping, tem edição especial nesta quinta-feira (1º). O músico Diego Novaes levará ao boulevard grandes sucessos do rock, desde a década de 1950 até os dias de hoje. A apresentação gratuita, que promete surpreender o público com arranjos feitos especialmente para o piano, será das 18h30 às 20h30.

“Para quem está acostumado a ouvir músicas de bandas como Metallica, U2, Nirvana, entre outros, sempre em instrumentos como guitarra, bateria e baixo, mal pode imaginar como ficam incríveis as composições executadas ao piano”, diz o músico responsável pelo projeto do Mogi Shopping. Novaes conta que, há pelo menos um mês, ele trabalha arranjos inéditos de canções famosas no mundo do rock para a apresentação de amanhã.

“O nosso objetivo é sempre inovar e, desta vez, prometo surpreender com um repertório que vai passar por Creed, Elvis Presley, Capital Inicial e muitas outras bandas e artistas consagrados. Será, sem dúvidas, uma noite muito animada”, garante Novaes, acrescentando que jazz e blues também vão completar a play list desta quinta-feira.





Em todas as apresentações do “Happy Hour com Piano”, que já tem um público fiel no boulevard do Mogi Shopping, o músico leva uma seleção variada de canções e atende pedidos de frequentadores e lojistas do centro de compras. Agora, pela segunda vez, o repertório será temático. “A edição especial em homenagem ao compositor brasileiro Tom Jobim foi um sucesso e, por isso, pelo menos uma vez por mês vou elaborar uma playlist especial para tornar nosso ‘Happy Hour’ ainda mais agradável”, diz.

Mais informações pelo telefone 4798-8800.