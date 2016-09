Shopping de Mogi registra roubo de cargas

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes registrou mais um roubo de carga na Cidade, desta vez, foi praticado, por volta das 10h30, desta segunda-feira (5), no setor de entregas de mercadorias, no Mogi Shopping Center, localizado na Avenida Narciso Yague Guimarães, no Bairro do Socorro. A queixa do assalto, no entanto, somente foi formalizada ao delegado Carlos de Campos, de plantão no Distrito Central, no começo da noite de segunda. O prejuízo foi estimado em R$ 40 mil. Vale lembrar que a tática empregada pelos dois bandidos, é a mesma cometida, no mês passado, por dois homens, na região central, também roubaram 16 caixas de tênis.

Ao comparecer na Delegacia, o motorista Ronaldo Cardoso Souza, de 35 anos, disse aos policiais que deveria fazer entrega para a loja Oscar Calçados, a mando da KT Express Logística e Transporte Ltda, sediada em Barueri.

Em dado instante, segundo o motorista, surgiu dois desconhecidos no setor de descarga. Um deles descrito como branco, de 1,75 metro, olhos verdes e magro aparentou, no relato de Ronaldo, o mais violento, pois “ele me mandou ficar quieto, senão me mataria”. Em seguida, foi obrigado a ficar com a cabeça baixa. “Ele não portava nenhuma arma e me mandou ficar sentado”, afirmou.





A partir daí, o bandido assumiu o lugar de ajudante e passou jogar as caixas para o colega que as transportava para uma Kombi branca. Ao todo foram roubadas 3 caixas com 12 mochilas da Nike cada, mais 1 caixa com outras 4 mochilas, de tipo diferente da Nike, 9 caixas com 156 pares de tênis, da Nike, além de outras 14 com 156 pares de tênis e 36 bolas. O prejuízo total foi estimado em R$ 40 mil.

A dupla agiu com muita facilidade, pois durante a entrega, funcionários da Oscar Calçados chegaram a devolver 4 caixas que não eram da loja. Os bandidos também as roubaram. O motorista foi trancado no interior da carroceria baú e os criminosos fugiram. A Polícia deve verificar as câmeras do sistema de monitoramento do Mogi Shopping.