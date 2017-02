Editorial

Falecido no final de semana passada, aos 71 anos, o contador e advogado Shoji Kiyokawa deixa um legado familiar e empresarial construído durante o mesmo período que Mogi das Cruzes deixa o perfil de Cidade pequena e agrícola para se projetar como um dos principais municípios brasileiros, reconhecido por ser bom para morar, trabalhar, criar família e raízes.

O filho de imigrantes japoneses, nascido no Bairro rural de Porteira Preta, integra uma linhagem de profissionais liberais responsáveis por ajudar a colocar Mogi das Cruzes onde ela está hoje.

Era um apaixonado cantor de karaokê, casado e pai de dois filhos. Trabalhou cedo: com 11 anos, era office-boy. Os pais tentaram a agricultura; não deu certo, e eles vieram para o Centro.

Shoji cursou Contabilidade no Liceu Braz Cubas. Formou-se advogado pela Universidade Braz Cubas e abriu, com o irmão Satihiro, o primeiro escritório.

Algum tempo mais tarde – como contou à jornalista Carla Olivo, em uma das nossas Entrevistas de Domingo –, descobriu aquilo que classificou como “a verdadeira vocação”, o ramo imobiliário.

Em 30 anos de funcionamento, a Imobiliária Kiyokawa atendeu milhares de pessoas sempre no mesmo endereço, a Rua Navajas, e intermediou vendas e aluguéis de todos os valores, em toda a Cidade.

O tino para os negócios e um estilo cada vez mais raro hoje, à base da “palavra dada, palavra cumprida”, lapidaram a carreira profissional de quem perdeu negócios, por dizer a verdade. Atendeu a inquilinos e locatários, fez amizades com outros corretores, empresários e políticos, e também com gente trabalhadora e de poucas posses.

Shoji e sua equipe participaram do fechamento de negócios que resultaram na transformação de regiões a partir dos anos 1990, período que coincide com o salto populacional ainda a mudar Mogi das Cruzes.

Entre as transações de peso, costumava citar a venda dos imóveis onde estão hoje a Riachuelo, na esquina da Deodato Wertheimer e a José Bonifácio, do antigo palacete da família Jafet, na Avenida Henrique Eroles, e o Hipermercado Shibata, na Vila Industrial.









Fazia negócios de maneira peculiar. Certa vez, uma moradora do Interior, levada por um amigo até ele, queria vender um apartamento na região do São João, comprado para abrigar os filhos que vieram estudar em Mogi. Shoji não fez muito alarde. Ao contrário: “Será difícil vender”, disse. Três dias depois, ele ligou com a notícia da venda concluída.

Shoji Kiyokawa era pessoa de convívio agradável. E viveu antenado com o que acontecia na Cidade e nos processos de atendimento ao público.

Surpreendido por um câncer, ele interrompeu uma jornada que será lembrada pelos mogianos, com quem estreitou laços de amizade e de respeito. Inclusive no mercado imobiliário, onde atuou.