Shibata abre loja em Suzano e oferta 170 vagas de emprego

DESTAQUE

O grupo Shibata irá ocupar as dependências da unidade onde funcionou o supermercado Extra, fechado nesta semana em Suzano. A inauguração da 21ª loja da rede está programada para novembro, logo após os serviços de adaptação do prédio. A empresa não divulga quanto será investido nesse projeto. Serão gerados 170 empregos diretos. Os candidatos interessados devem encaminhar os currículos para o PAT de Suzano (Rua Dr. Paulo Portela, 194, Centro) ou, a partir do próximo dia 21/08, diretamente na loja, que está em obras, mas contará com um setor para receber os documento.

O supermercado Shibata funcionará no prédio da Rua Campos Sales, 690, no Centro, que passará por reformas e adaptações, para que a unidade fique no mesmo padrão das demais lojas do grupo Shibata, nascido há 40 anos Mogi das Cruzes, presente hoje no Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral, e com uma cartela de 4,6 mil colaboradores.

A unidade terá 1.500 m² de área de vendas, 90 vagas de estacionamento, 15 checkouts, cerca de 170 colaboradores e contará com os setores de açougue, padaria, frios, rotisserie, adega, flores, mercearia, limpeza pessoal e para casa. Destaque para os setores de produtos orientais, naturais, diet, light, sem glúten e sem lactose.

O diretor presidente do grupo, João Shibata, falou sobre um antigo projeto: “Sempre tivemos solicitações para que a Rede implantasse uma unidade em Suzano. Era um antigo desejo nosso e da população, que agora está concretizado. Suzano atende o foco de expansão que planejamos e esta será nossa oitava loja no Alto Tietê”.

A Rede Shibata nasceu há 40 anos em Mogi das Cruzes, quando Massanosuke e Kimie Shibata e os três filhos construíram a primeira loja com apenas 300 m2, no Bairro do Socorro, e dois ‘checkouts’. Hoje, a família possui lojas em 13 cidades: Mogi das Cruzes (4), Itaquaquecetuba (1), Biritiba Mirim (1), Jacareí (4), Taubaté (2), Caraguatatuba (2), Caçapava (1), Ferraz de Vasconcelos (1), São Sebastião (1), Aparecida (1), Pinda (1), São José dos Campos (1) e agora Suzano (1).

Rede Extra descarta novos fechamentos

O anúncio da chegada do Shibata a Suzano fecha uma semana movimentada no mercado de varejo e atacado na Região. Na terça-feira, o Extra Hipermercado, de Braz Cubas, fechou as portas em Mogi das Cruzes. No local, o Grupo Pão de Açúcar irá implantar a segunda loja Assaí no Município, nos próximos meses. O primeiro atacadista da mesma bandeira, no Mogilar, não deverá ser desativada, segundo o Pão de Açúcar. A mudança faz parte de um reposicionamento de marcas da rede. O Diário quis saber nessa semana, se há planos sobre novos fechamentos em Mogi, o que foi descartado pela Assessoria de Imprensa da rede, no momento.