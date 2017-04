Share of voice e de market

Artigos

Rafael Sampaio

Na última coluna abordei a questão de que é praticamente uma regra de mercado o fato de que o nível de share of voice antecede o de share of market, ou seja que antes de conquistar o bolso dos consumidores, as marcas precisam estar presentes nos corações e mentes das pessoas.

Hoje queria falar do inverso, que é uma “regra” menos evidente para a maioria dos executivos de marketing e comunicação, presidentes e empresários: manter um share of voice inferior ao share of market tende a afetar negativamente os níveis já conquistados de participação de mercado.

Isso acontece porque nesse aspecto de presença no mercado a inércia trabalha contra, não a favor. Não é raro encontrar dirigentes de empresas que acreditam que a força, a memória e a reputação das grandes marcas, líderes de mercado, seriam capazes de “segurar” sua posição por um bom tempo, mesmo com redução ou até a eliminação dos investimentos em publicidade.

Mas isso não acontece. Pode até ser que o ritmo de perda de negócios das grandes seja um pouco mais lento que o das médias e pequenas marcas, mas ele acontece, inevitavelmente. E o principal problema é que o retorno à posição anterior pode ser bem mais lento e custar muito dinheiro.

Já usei nesta coluna o caso dos cereais Post nos Estados Unidos, que durante a recessão dos anos 1930 reduziu seus investimentos publicitários e quando o mercado “voltou” a seus padrões anteriores, a Kelloggs, que havia mantido sua presença na mídia, assumiu a liderança dessa categoria, que só perdeu na segunda década deste século – e não para a Post.

Neste momento de dificuldades do mercado brasileiro temos um caso muito evidente desse fato, que aconteceu no mercado automobilístico. Durante 14 anos, a Fiat foi a líder do mercado no Brasil até que no ano passado a General Motors assumiu essa posição, que vinha perseguindo há anos (informações da Anfavea, a entidade que representa esse setor).

Pois bem: Analisando os dados do levantamento de share of voice fornecidos pelo serviço Monitor Evolution, do Kantar Ibope Media, registra-se que em 2016 a GM também assumiu a primeira posição no ranking de anunciantes dessa área, que foi da Fiat em 2014 e 2015 (já sob a nova denominação de FCA). Quem sabe das coisas não se surpreendeu e entendeu que boa parte da melhor performance da GM foi uma decorrência da FCA perder share of voice.

Rafael Sampaio é consultor em publicidade e marketing