14 de abril de 2017. Acordei, tomei café e li o jornal (um mar de lama fétida). Fui para o refúgio do meu escritório ler um pouco.

Reli a crônica “Meu Cristo”: “17 de abril de 1981 – Sexta-feira Santa. Hoje na minha casa não se come carne. É proibido o canto, o assobio, o falar alto… Tudo deve ser silêncio, respeito e reflexão. Não se trabalha e nem se cogita de negócios. Como distração só é permitida a leitura…. Morreu um parente, um amigo de sempre. Morreu o Filho de Deus, faleceu o Homem, que deve ser velado… À noite, a procissão é obrigatória…” (“A Estrada da Vida”, Rubens Sudário Negrão).

Depois, reli “Rosinha Minha Canoa” (José Mauro de Vasconcelos), encantando-me com a história de Zé Orocó e de sua canoa. Com os olhos cansados, fui tomar um café na cozinha.

O delicioso cheiro da bacalhoada que estava no forno foi um poderoso alucinógeno.

“Não era mais a minha casa” em Mogi das Cruzes, onde moro. “O que teria acontecido? Mas como? A casa, a minha casa, é agora” a de Itápolis, da minha infância. Preparando a bacalhoada, “já não está mais minha querida esposa, com sua alegria e dedicação inigualáveis. No meio de uma névoa, vejo o vulto de minha mãe, ouço seus passos”, sua voz. “Logo Papai chegou, sentou junto de mim, passando a mão direita na minha cabeça. Tudo tão real, tão verdade, com tanto amor.

Entorpecido, sentei à mesa. Minha esposa, essa mártir que me suporta” por mais 30 anos, pediu para eu provar a bacalhoada. “De repente, estou de novo em minha casa. Meu pai e minha Mãe foram embora… Que pena!” (entre aspas da crônica “Curau” – livro citado). A bacalhoada estava salgada, cheia de lágrimas.

Voltei à leitura. Comparei-me com Zé Orocó que conversava com sua canoa e tinha visões. Outro devaneio. O almoço da Sexta-Feira Santa na minha infância. Papai tristonho, introspectivo. Mamãe se desdobrando com os afazeres. Eu e meus irmãos insistindo (sem sucesso) para abrir os ovos de Páscoa. No final dia a família assistindo a procissão de “Nosso Senhor Morto”. O canto triste da Verônica. Chorei um pouco.

Despertei com a chegada das minhas filhas. A família almoçou em paz. A bacalhoada estava ótima, sem o sal das minhas lágrimas.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo