Seu lindo sorriso sorriso

Artigos, Opiniao

Estamos chegando ao fim de mais uma jornada de 365 quilômetros. A caminhada foi árdua e áspera? Os espinhos tiraram casquinha do couro? As intempéries fustigaram o costado da embarcação? E daí? Se tudo houvesse transcorrido ao balanço de um mar de rosas, certamente, a graça teria passado ao longe da vida. A bem da verdade, se somarmos os prós e os contra, haveríamos de nos dar conta de que auferimos alguns juros e dividendos – uns mais, outros menos, é claro, e se alguém não auferiu nem ao menos um vintém – a não ser por absoluto impedimento físico ou mental – é porque não se dispôs a se pôr de pé e encarar a peleja com denodo e firmeza.

Estamos às vésperas de darmos início a uma nova jornada, correto? O bonde está prestes a dar a partida para rodar mais 365 mil metros pelos trilhos do tempo e devemos estar atentos para não perdê-lo, ou então, pegá-lo já em movimento e ainda querermos sentar ao lado da janelinha.

De antemão, sabemos que ainda desta vez a jornada não se afigura de fácil consecução, mas o que vale é que não fiquemos estáticos, importa que marchemos juntos, unidos como irmãos, como família do Criador. Creiamos em dias melhores, pois que duvida é semelhante à onda do mar que é leva pelo vento e lançada daqui para acolá. Não embarquemos na canoa furada de apoiar nossas vidas em promessas de homens, no poder financeiro, ou ainda na inteligência e sabedoria, sabe por quê? Porque tudo isso são coisas frágeis, o que devemos fazer, sem o menor questionamento, é apoiar nossos sonhos nos braços fortes do Senhor.

Não nos é dado saber o que o novo ano reserva para cada um de nós – se uma viagem calma, tranquila, serena, ou uma caminhada repleta de catabios, abalos e solavancos. Não importa, seja lá o que for o que devemos fazer é lançar mão da espada e ir à luta, crentes de que logo mais a vitória haverá de abrir aquele seu mais lindo sorriso.

A você que ao longo de 2016 conseguiu ler os meus textos sem procurar o controle remoto da TV, agradeço e peço que fique comigo por mais um pouco de tempo, pois prometo melhorar.

Gê Moraes é cronista