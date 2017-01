Setores do Parque da Cidade receberão nomes de mogianos

Informação

Mogianos – de nascimento ou por adoção – terão seus nomes lembrados nos diferentes espaços do Parque da Cidade, inaugurado no final do ano passado, no Município. Uma série de projetos encaminhados à Câmara Municipal pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), a serem avaliados a partir do início dos trabalhos legislativos pós-recesso parlamentar, tornará oficial as homenagens encontradas nas placas colocadas na mais nova área de lazer, atualmente passando por correções em sua drenagem. Um dos projetos denomina como “Emídio Muffo, o Espaço das Árvores Brasileiras” existente no local, enquanto o nome de José Martins de Lara será designado para o Pavilhão Esportivo, outra atração daquele espaço. Já o Complexo Esportivo, que reúne espaço para práticas de esportes e lazer receberá o nome de Jaciro José da Costa Neves. O maestro Oldemário do Amaral Gurgel, o Gaó, originário do interior de São Paulo, que viveu boa parte de seu tempo em Mogi, após ter tocado piano em big bands norte-americanas, será lembrado no Teatro de Arena, espaço responsável por enormes controvérsias no período que antecedeu a instalação do Parque. Já o Orquidário terá o nome de Shichiro Haga, enquanto o comerciante José da Silva, ex-presidente da Associação Comercial de Mogi, denominará a Academia da Terceira Idade lá existente. Já o espelho d’água irá se chamar Nelson Albissú, escritor e ativista cultural, recentemente falecido na Cidade. Em boas hora, um grande político mogiano, o ex-deputado Maurício Nagib Najar, um dos responsáveis pela reversão de parte da área que pertencia à Siderbrás para o patrimônio municipal e pela criação do antigo Clube Siderúrgico, denominará o Ginásio Poliesportivo do Parque.

Homenagens

O prefeito Marcus Melo está sendo pródigo em homenagens no início de mandato. Além dos projetos relativos ao Parque da Cidade, ele também enviou à Câmara proposta dando o nome de Praça Diego Leme Chavedar ao logradouro localizado na confluência do novo túnel do Centro com a Rua Engenheiro Gualberto, no Mogilar. E outra denominando de Rotatória Takashi Kasai, o equipamento da Avenida Japão, na Porteira Preta.

Xô dengue!

Ainda para ser analisado pelos vereadores está outro projeto de lei do atual prefeito que vai obrigar a criação em equipamentos públicos, empresas e estabelecimentos privados, de brigada contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e vírus da zika.

Atacarejo

Nos meios empresariais da Cidade comenta-se que estaria nos planos do Grupo Pão de Açúcar a transformação do Hipermercado Extra de Braz Cubas, localizado junto à Via Perimetral, em uma unidade do Assaí, semelhante à que opera atualmente no Mogilar. O ponto de vendas no atacado e varejo teria como meta alcançar a clientela que passa por ali em direção ao Litoral de Bertioga. Não há confirmação oficial para tal estratégia.

Informações

O vereador Rodrigo Valverde (PT) quer mexer na Lei da Transparência Municipal visando obter informações mais rápidas junto à Prefeitura e outros setores públicos. Ele chegou à conclusão que na condição de simples munícipe, ele é capaz de obter respostas mais rápidas para suas indagações do que como vereador, obedecendo aos trâmites burocráticos. Valverde tem um projeto já pronto para “desburocratizar” a legislação municipal em vigor.

Cotidiano



Frase

No primeiro olhar, é o País mais corrupto das galáxias. Melhorando o foco, é o único que está remexendo as entranhas da corrupção, com a Lava Jato e seus filhotes.

Eliane Catanhêde, comentarista política do jornal O Estado de S. Paulo, sobre Eike Batista, Sérgio Cabral & Cia.