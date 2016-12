Setor de Ortopedia da Santa Casa é reformado

Cidades, QUADRO DESTAQUE, Sem categoria

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes inaugurou ontem o novo Ambulatório de Ortopedia e Especialidades. Na entrega da ampliação da unidade, o prefeito Marco Bertaiolli (PSD) destacou o saneamento das dívidas e dos problemas da unidade, parceira da Prefeitura, desde 2010. “Em nome da Cidade, agradeço à Santa Casa de Misericórdia, e a toda sua equipe, que se dedica dia e noite ao atendimento dos mogianos. É muito difícil administrar uma Santa Casa, mas devemos nos orgulhar da que nós temos. Quem diria, tempos atrás, que o hospital seria o primeiro a ter um equipamento de ressonância magnética no Alto Tietê? Além disso, é o único do Brasil com um laboratório do Hospital Albert Einstein, trazido pela Prefeitura”, disse.

O novo espaço tem 890 metros quadrados de área total, recepção com sistema eletrônico de senhas, cinco novos consultórios, salas de espera, sanitários, salas de exame, raio-x, sala para curativos e para aplicação de gesso.

A Santa Casa inaugurou um espaço de convivência para os funcionários que leva o nome de Airton Nogueira, comerciante que presidiu o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Mogi das Cruzes e que faleceu no dia 16 de dezembro de 2016

A gestão compartilhada entre a Prefeitura e a Santa Casa ocorre desde fevereiro de 2010 – ano da crise na Maternidade e Berçário, que resultou na morte de 12 bebês. Foi criada uma Comissão Municipal Permanente de Fiscalização e Controle e, entre os resultados obtidos, estão a reforma do berçário, com implantação de uma UTI Neonatal – a Prefeitura fez um repasse de R$ 300 mil à Santa Casa para contribuir com a reforma, que foi entregue em abril de 2010.

A implantação do Programa Mãe Mogiana foi outra medida adotada. Hoje a média de atendimentos é de 1,5 mil por mês, que incluem coletas, consultas de pré-natal, psicólogo, puericultura, puerpério e exames de ultrassonografia. O programa foi inaugurado em agosto de 2009 e ampliado em março de 2012.

Foram feitos ainda investimentos em novos exames de diagnóstico e implantado o Centro de Diagnóstico por Imagem – que resultou na implantação do primeiro equipamento de ressonância magnética público da região. São realizados 4 mil exames por ano, em média.

Também participaram da inauguração o secretário municipal de Saúde, Marcello Delascio Cusatis, e o presidente estadual do Partido da República (PR), Tadeu Candelária, que representou o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, que quando parlamentar destinou uma emenda de R$ 1 milhão à Santa Casa, que foi aplicada na reforma do ambulatório.