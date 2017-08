Setor de homicídios investiga morte de rapaz que saiu para encontrar a ex-namorada

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Eduardo Boigues, do Setor de Homicídios, assumiu nesta segunda-feira (29) as investigações após a morte, sábado, no Hospital Santa Marcelina, de Danilo Daniel dos Santos Valence, de 21 anos.Ele estava internado desde a madrugada do dia 20, domingo. A tentativa de assassinato estava sendo então apurada pelo delegado Eduardo Peretti, titular do 2º DP, no Jardim Boa Vista, em Suzano.

Ouvidos pela Polícia Civil, a ex-namorada de Danilo, Sthefanie Cristina de Freitas, de 18 anos, e o seu amigo Thiago já afirmaram que “ao se agarrar no carro dirigido por Thiago, na tentativa de pegá-la pelos braços, Danilo, bateu a cabeça no chão e ficou desacordado”. O fato ocorreu na Rua Major Pinheiro Fróes, no Jardim Portugália, em Suzano.

O delegado Boigues segue nas buscas que visam encontrar testemunhas e imagens que possam ajudar a esclarecer o caso. A família de Danilo continuava ontem, pedindo por justiça.