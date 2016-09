Comentários (0) Editorial Like

Organizações de saúde pública escolheram esse mês para falar sobre o suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre o aumento das taxas de mortalidade de jovens e adultos. Em Mogi das Cruzes, a primeira reunião do grupo Conversando sobre Perdas e Luto, neste final de semana, no Mogilar, e a reativação do atendimento telefônico do Centro de Valorização à Vida (CVV) marcam a data, ainda que não oficialmente, e criam uma boa oportunidade para se discutir o tema.

Estudiosos e organizações focadas na prevenção ao suicídio defendem que o conhecimento sobre essa situação é o melhor meio de preveni-la. Os participantes de grupos de risco de suicídio são jovens de 14 a 35 anos, e pessoas com mais de 65 anos.

Por hora, seis pessoas cometem o suicídio no Brasil, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. No mundo, a média é de um caso a cada 40 segundos.





São os homens, os brasileiros que mais cometem o suicídio. Já as tentativas de suicídio são praticadas, na maioria das vezes, por mulheres. Nos últimos anos, o agravamento da crise econômica coincide com o crescimento dos óbitos, segundo Madalena Antonia da Silva Ribeiro, coordenadora local da entidade.

“O suicídio é um grande tabu. Os casos pouco são comentados. É um assunto que fica entre quatro paredes, muitas famílias não falam e escondem mesmo o acontecimento por razões como a culpa por não ter identificado, durante a convivência com a vítima, os sinais que antecederam a esse ato”, afirma Madalena.

Segundo a coordenadora, a divulgação de causas e comportamentos do suicida e a criação de grupos de acolhimento à família e às pessoas que perdem um ente querido dessa forma são formas de prevenir os registros.

Por isso, a importância dessas notícias divulgadas ontem. Depois de cinco anos, o CVV de Mogi das Cruzes começa a superar a crise que interrompeu o atendimento telefônico. O retorno desse serviço gratuito poderá ampliar iniciativas de atenção aos suicidas e os familiares deles.

Além da escuta a quem enfrenta o dilema da vida e da morte, a entidade tem capacidade para desenvolver ações mais combativas, como o acompanhamento e a análise de estatísticas oficiais. Há uma percepção de aumento desses casos, mas não se acompanha isso com regularidade. Normalmente, os índices divulgados são nacionais. E a atualização desses registros torna-se fundamental para o desenvolvimento de políticas de atendimento à população de risco.