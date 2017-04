Sessão da Câmara aborda segurança e saúde em Mogi

QUADRO DESTAQUE

A Câmara de Mogi aprovou na sessão de ontem o requerimento de autoria do vereador Taubaté Guimarães (PMDB), que pede informações sobre a Travessa João de Souza Machado, conhecida como ‘Beco do Sapo’. “À noite, há uma verdadeira orgia no local. Faltam iluminação e limpeza, o que prejudica a travessia de pedestres entre o Largo 1º de Setembro e a Rua Senador Dantas, no Centro”, afirma Taubaté, que quer saber se ainda há a parceria entre a Prefeitura e o estabelecimento comercial dos arredores para a manutenção do espaço e, em caso negativo, solicita estudos para que o Executivo realize intervenções no lugar.

Já o vereador Iduigues Martins (PT) falou sobre a indicação aprovada ontem que solicita o cumprimento do contrato de prestação de serviço entre a Prefeitura e a Samed. “Uma das cláusulas prevê maternidade em Mogi com UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Como não há maternidade na Cidade, há descumprimento do contrato”, disse.

Mauro Araújo (PMDB) lembrou que os pacientes não estão completamente desassistidos. “A Santa Casa de Mogi mantém convênio com a Samed para usuários do plano de saúde”. Chico Bezerra (PSB), presidente da Comissão Permanente de Saúde, disse que a Samed em breve deve inaugurar uma nova maternidade. “A Samed tinha contrato com o Hospital Mogi Mater. Agora, a Santa Casa está atendendo na ala particular porque tem UTI Neonatal. Parece que a Samed brevemente vai montar uma maternidade em Mogi”.

Péricles Baub (PR), integrante da Comissão, se manifestou: “Até setembro do ano passado, havia contrato com o Hospital Mogi Mater, que vem sendo transformado e melhorado”.